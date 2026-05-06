吳宜澤成首位桌球世錦賽00後冠軍　多次絕境中逆轉　回顧登峰之路

當地時間5月4日，22歲的中國小將吳宜澤在2026桌球世錦賽決賽中以18：17險勝英格蘭名將梅菲（Shaun Murphy），克魯斯堡劇院（Crucible Theatre）這座桌球頂級賽場迎來首位「00後」冠軍。



吳宜澤此次奪冠之旅，被桌球界視為近年含金量最高的世錦賽旅程之一。他一路淘汰兩位前世錦賽冠軍，多次在絕境中完成逆轉。

22歲的中國小將吳宜澤成為桌球世錦賽首位「00後」冠軍。（Getty Images）

桌球世錦賽決賽吳宜澤18：17梅菲比賽精華：

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首輪「中國打吡」，吳宜澤10：2輕取同胞雷佩凡；次輪面對四屆冠軍沙比（Mark Selby），他在纏鬥中以13：11勝出；8強賽13：8擊敗此前淘汰世界第一的伊朗球手華菲爾（Hossein Vafaei）；準決賽對陣北愛爾蘭強手麥克艾倫（Mark Allen），他在14：16落後的絕境下連扳三局，以17：16驚險逆轉；決賽面對經驗豐富的梅菲，雙方鏖戰至決勝局，他頂住壓力完成致命一擊，創造歷史。

技術層面，吳宜澤兼具進攻火力與防守韌性；特別是作為年輕球手，心理素質過硬，多次在膠着與落後局面下翻盤，展現出超越年齡的強大抗壓能力與執行力。

吳宜澤（右）在準決賽17：16逆轉麥克艾倫。（Getty Images）

準決賽逆轉麥克艾倫後，吳宜澤表示，「這是我打過最艱難的比賽之一，長局制考驗耐心和心態，我告訴自己每一局都要從頭開始」。決賽奪冠後，他在採訪中難掩激動，

是信念支撐着我，我一直渴望世錦賽冠軍，這次比賽沒人比我更渴望。我願意付出一切去得到它。

吳宜澤生於甘肅蘭州，7歲接觸桌球，13歲接受系統訓練，2018年奪得IBSF世界青年桌球錦標賽U21冠軍，16歲遠赴英國練球。2021年轉入職業後穩步提升，2025年國際錦標賽斬獲個人首個排名賽冠軍，2026年首次闖進世錦賽決賽便站至頂峰。從青年賽場到克魯斯堡之巔，短短數年完成從潛力新人到頂尖選手的蜕變。

吳宜澤（右）在奪冠後采訪中坦言：靠信念支撐奪冠。（Getty Images）

吳宜澤奪冠後，趙心童、丁俊暉先後在社交媒體上發文祝賀，「這是中國桌球」、「為你高興，也為中國桌球走到今天感到驕傲！」從丁俊暉到趙心童再到吳宜澤，中國桌球的代際傳遞正在加速。與前輩相比，吳宜澤這一代選手更早接觸系統訓練，更早適應職業環境，也更快在頂級舞台上兌現天賦。本屆世錦賽正賽32強中有多達11名中國選手，創下歷史新高，吳宜澤正是從這片深厚土壤中突圍的佼佼者。

一年前是趙心童，一年後是吳宜澤，中國球員連續兩年在克魯斯堡登頂。兩座獎盃之間，中國桌球的梯隊已經站到了這項運動的最前沿。

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