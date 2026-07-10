貝碧托夫訪港宣傳曼聯U16友賽　寄語小將：抱負須勝過恐懼

曼聯名宿貝碧托夫（Dimitar Berbatov）日前訪港出席「賽馬會青少年足球精英匯」啟動禮，又到訪馬場感受賽馬盛事。



貝碧托夫再度訪港。（公關提供）

「賽馬會青少年足球精英匯」將於8月10日至17日舉行。曼聯U16歲將會訪港，與本地青少年球員年輕足球員踢兩場友誼賽，並有文化交流。兩場友誼賽分別於8月14日及16日於旺角大球場舉行，首場為曼聯U16對香港超級青年聯賽18歲以下冠軍傑志，第二場則對香港U16。公眾可於7月13日上午10時起透過網上登記（charities.hkjc.com），獲取免費門票入場觀賽（每人最多可登記每場四張門票）。

「精英匯」期間，另外兩個曼聯名宿華倫西亞（Antonio Valencia）及後衞史譚（Jaap Stam）亦將訪港。

貝碧托夫昨日在發佈會上分享他對今屆世界盃的看法，以及對青少年球員的寄語。

貝碧托夫出席「賽馬會青少年足球精英匯」記者會。（公關提供）

解構巨星黃昏

今屆世界盃是美斯與C朗拿度的最後一舞。當被問及為何同樣面臨年齡下滑的考驗，美斯依然游刃有餘，C朗卻略顯吃力，曾與C朗並肩作戰的貝碧托夫表示：「C朗偏向運動型，極度依賴爆發力和速度，但隨着年齡增長，速度必然下降。」貝碧托夫邊分析邊比劃，「相比之下，美斯的比賽風格更講究技術、盤帶和即興發揮，這純粹是天賦。美斯比較矮，但他軀幹和腿部的比例對於職業球員堪稱完美，這讓他在場上能做出那些不可思議的閃避動作」。

貝碧托夫隨後強調，球迷更應珍惜這段時光：「我們應當為他們依然活躍在球場上感到高興，因為當他們真正退役，我們才會意識到他們到底有多偉大。」

「散步」亦是足球藝術

身為技術型中鋒，貝碧托夫因為極少無謂跑動，被外界誤解為懶散。堅持自身風格的他以美斯作為例子：「你看現在的美斯，他大部分時間在場上做什麼？他在散步。但有人說他懶嗎？沒有。有時你需要真正懂足球，才會知道有些特別的事正在醞釀發生。」

他亦寄語年輕球員敢於堅持自我：「找到你獨特的風格，不要盲目複製偶像。你必須對自己真實，這就是我一生想做的——忠於我對足球的理解和我踢球的方式。」

貝碧托夫寄語年輕球員：「不要盲目複製偶像。」（Getty Images）

讚哈利卡尼全面 望紅魔復興

在談及當今足壇，誰最能繼承他的球風時，貝碧托夫不假思索地選擇了哈利簡尼（Harry Kane）。「卡尼更像是一個『九號半』。他在控球、大局觀、走位和空間利用上，是9號和10號的完美結合體。」卡尼在拜仁慕尼黑的合約將於下季到期，貝碧托夫期待他重返英超：「若我是他，我認為還有兩件事需要完成：嘗試打破阿蘭·舒利亞的英超歷史入球紀錄（卡尼現時以213個英超入球落後於舒利亞的260個），以及贏得一次英超冠軍。」

誰最能繼承他的球風時，貝碧托夫不假思索地選擇了哈利簡尼（Harry Kane）。（路透社）

至於遑到英超的爭冠形勢，話題自然轉向了他的老東家曼聯。貝碧托夫的昔日中場拍檔卡域克（Michael Carrick）今年一月接手紅魔，去季以聯賽季軍衝線。展望曼聯來季成績，貝碧托夫十分期待：「作為前球員和球迷，我祈盼球隊能延續這種不斷向上的勢頭。我們現在已經重返歐聯，我非常期待看到球隊在夏窗的補強。」

貝碧托夫指出，來季的英超將迎來一個罕見的過渡期：「曼城、車路士和利物浦都迎來新領隊。曼聯必須好好利用這個時機，挑戰阿仙奴的聯賽霸主地位。」

看着昔日戰友卡域克在教練席上運籌帷幄，這名「球場藝術家」會否有執起教鞭的衝動？貝碧托夫笑言：「每個運動員退役後都覺得自己能當教練，這當然不是真的。但在我們的內心深處，的確總會有一個聲音在說：『我可以成為一個好領隊。』」

貝碧托夫期望卡域克（右）能帶領曼聯再創高峰。（Getty Images）

寄語香港小將：抱負必須勝過恐懼

採訪的最後，話題回到此次訪港的核心——青少年足球發展。面對一眾香港小將，貝碧托夫回憶起自己曾被國家青年隊拒之門外的失意經歷：「當教練說『你不夠好』時，這足以擊垮一個懷抱夢想的小男孩。但你必須找到那股固執，繼續前進，並證明所有人都是錯的。當我後來成為保加利亞歷史第一射手時，正是當初那句『不』點燃了我前進的火焰。」

面對年輕小將，他反覆強調「穩定性（Consistency）」的重要：「在足球之旅中，你總會遇到錯失入球或輸掉比賽的時候。無論多難過，不要害怕。」

「你的抱負必須勝過你當下的恐懼。不要放棄，設定目標，懷抱夢想，然後出發吧。」