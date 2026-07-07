C朗拿度世界盃淚之終章　葡萄牙球王6度征戰遺憾收場：我問心無愧

2026世界盃16強的「雙牙大戰」，西班牙葡萄牙兩大歐洲勁旅精彩對戰的同時，世人同時見證着41歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）再次正選上陣，一代球王身手再好，卻已有力不從心之感。

美連奴後備上陣末段為西班牙一箭定江山，C朗6度出戰世界盃注定顆粒無收落幕，完場時的眼淚，到底是感慨時不與我，還是心有不甘，已經不再重要。



世界盃2026︱葡萄牙16強0：1負西班牙，C朗完場時落淚。（路透社）

C朗：「我已付出所有，盡一切努力，問心無愧地離開」

賽前C朗再次強調「今屆是最後一屆」出戰世界盃，即使最終遺憾謝幕，這個5奪足球金球獎（Ballon d'Or）的巨星重申，無論在世界盃能否奪冠，他的傳奇地位亦無法動搖， 「就這樣離開世界盃，當然傷心，那是人之常情。不過，正如我昨日在賽前記者會所說，我已付出所有，我已盡一切努力，我問心無愧地離開。」

「這就是足球，足球員的人生就是這樣。有時你會贏，有時你會輸，然後必須向前看。」對於未來，C朗這樣說：「是，這是我最後一屆世界盃，但其他的事情……我需要時間與家人再想想，不會在一時衝動下草率決定，然後繼續生活。」

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葡萄牙球王6度征戰遺憾收場 2006獲殿軍已是最佳

與美斯一樣，C朗同樣在2006開始征戰世界盃，2010、2014、2018、2022到2026，共6度出戰共同寫下球壇紀錄，可是始終與冠軍無緣。2006年結合葡萄牙對上的「黃金一代」、33歲的費高做隊長領軍，繼1966年後再次晉身準決賽，卻以0：1不敵施丹帶領的法國，終獲第四名。當年C朗只得21歲，一度為葡萄牙的未來燃點希望。

可是最終只換來失望，C朗初戰世界盃的那一屆，已是他6度參賽以來最佳成績，上屆（2022）在卡塔爾尚能晉身8強，今屆與2010、2018一樣，16強止步，2014年更在分組賽出局。無可否認C朗在世界盃的發揮受限，表現及不上全盛期在球會的水平，直到今屆才首度在淘汰賽取得入球，而且是要靠一球十二碼，只能夠說，葡萄牙未能如阿根廷和美斯那樣，構思和執行一套圍繞這個超級巨星的成功方案，而且陣中不乏在歐洲大球會效力的主力，實在是失敗。

2006年結合葡萄牙對上的「黃金一代」、33歲的費高做隊長領軍，繼1966年後再次晉身準決賽，已是C朗6度參賽以來最好成績一次。（Getty Images）

既生Cristiano，何生Lionel？

即使如此，C朗在決賽周27場比賽攻入11球，依然刷新葡萄牙的紀錄，亦晉身世界前列，只是「既生Cristiano，何生Lionel」，連續兩屆世界盃看着昔日在西甲賽場比拚多年的老對手美斯不斷仍在刷新各項紀錄，C朗大概會百感交集。

不過絕對不用替他擔心，C朗身處球壇高峰多年，好勝、不服輸的性格一直未變，就連面對全世界的鏡頭亦一樣。知道大家針對他未贏過世界盃大造文章，他於是強調，「在基斯坦奴出現之前，葡萄牙從未贏得任何錦標。因此，我很滿意，2016年我為國家隊贏得最重大錦標，對我來說重要程度就如世界盃一樣。」

41歲的C朗與18歲的耶馬擁抱，猶如歐洲兩代球王交接。（路透社）

退場一刻仍倔強：「贏歐國盃與世界盃一樣重要」

他所說的當然就是2016年歐洲國家盃，C朗在那屆賽事攻入3球，是葡萄牙晉身決賽功臣，可是那場對法國的決賽，他早段已因傷離場，那屆賽事最令人印象深刻的畫面，大概是C朗治理後在場邊猶如「教練上身」那樣督促隊友，葡萄牙終在劣勢中擊敗法國封王。

「因此我重覆，我是問心無愧地離開。我已付出一切，做到最好，就是這樣。明天是新的一天，人生還是要繼續。」無論去到幾多歲，C朗頑強的心態始終如一，儘管帶點阿Q精神，世界盃冠軍始終每屆只得一個，又要配合天時地利人和，贏到當然開心，贏不到也絕非世界末日。因此就算是否喜歡C朗，亦不得不佩服他勇敢及正面面對失敗的態度，而且為延長生涯猶如過着「清教徒」一樣的刻苦生活，他老了，慢了，場上表現走樣了，那份專業態度依然是所有運動員的典範。

外屆估計他或在今屆世界盃後退出國家隊，C朗2023年初轉戰沙特聯賽，加盟艾納斯（Al-Nassr），目前跟球會合約尚有1年，有機會是他職業生涯最後一季。

世界盃2026｜16強／8強淘汰賽走線圖

截至香港時間7月6日下午14:00。（01美術製圖）

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