世界盃球評｜美斯非神　飲水暫停造就自我救贖　阿根廷再演逆轉勝

當阿根廷落後兩球時，球迷們大抵都會覺得美斯會跟隨莫迪歷、C朗拿度與尼馬等球星含恨完成今屆世界盃之旅，但美斯就是美斯，是球王，是足球之神，幾乎憑一記之力逆轉劣勢，助球隊以3：2反勝埃及，晉身8強。這位39歲老將賽後熱淚盈眶，卻像告訴我們，他也是個有血有淚、會焦慮會不安的凡人。



那滴眼淚是源於，美斯在21分鐘主射12碼「宴客」，今屆賽事繼對奧地利一仗後，再度射失。當時形勢是，埃及憑一次高空攻勢，由中堅耶沙伊巴謙頭槌先開紀錄，美斯本來有機會扳平，但白白浪費。

美斯今場早段再次射失十二碼，差點成為罪人。（路透社）

其後阿根廷雖然佔主動，但埃及的防守非常穩健，加上門將梳貝亞幾度神救，屢攻不下，反而埃及藉着一次反擊，由穆斯塔法薛高在67分鐘射成2：0。

美斯今場早段再次射失十二碼，差點成為罪人。（路透社）

不過，今屆世界盃新設的「飲水暫停」（Hydration Break）救了阿根廷；主帥史卡朗尼得以趁暫停及時調整，其一是讓美斯轉踢右翼，一來免於他在中路被埃及眾守將圍困，二來也讓出禁區空間由後備入替的拿達路馬天尼斯與艾華利斯雙箭頭聯䘧攻堅；其二是將中堅基斯甸羅美路推前，畢竟兩名前鋒並不擅頂。

「飲水暫停」（Hydration Break）讓主帥史卡朗尼得以趁暫停及時調整，救了阿根廷。（路透社）

此舉立竿見影，美斯在右路以左腳內彎傳中，製造了不少威脅，及至79分鐘更傳予羅美路近頂入網，追成1：2。4分鐘後，美斯照辦煮碗在右路傳中，這皮球「省」中人後造成了埃及防線的混亂，干沙路蒙迪爾在人群中回後，此時美斯竟已跑入禁區搶佔有利位置，勁射破網。

阿根廷下半場換成功人也是反勝關鍵。（路透社）

滿以為要加時續戰，阿根廷卻在補時兩分鐘，由安素費南迪斯接應拿達路於右路傳中，跳頂遠槌成3：2。這一球由守轉攻，美斯雖沒有直接參予，但其實在艾華利斯長傳予右翼的拿達路前，美斯就用手示意他應快速傳予右路。事實上，美斯整場賽事都不時「擺頭」，目的是時刻留意敵我雙方球員的位置，這也解釋了何以他總能料敵先機。

美斯入球後的激動與反勝後的眼淚，證明自己有血有肉的凡人，但亦是神一般的存在。（路透社）

當莫迪歷力盡在32強倒下、尼馬只能跪倒於新一代神鋒夏蘭特面前、C朗拿度拖着緩慢的身軀阻礙着葡萄牙前進時，我們都嘆着：英雄遲暮；不過，39歲的美斯卻用神勇表現告訴世人，球王未老。

美斯這一場又締造了不少紀錄，包括成為連續6場淘汰賽都有入球的首人、累積9次助攻打破了前輩馬勒當拿的紀錄； 還有，自1986年馬勒當拿對比利時一仗以來，首名單場有入球兼5次盤球成功及5次關鍵傳送的球員。

美斯入球後的激動與反勝後的眼淚，證明自己有血有肉的凡人，但亦是神一般的存在。（路透社）

至於另一個尷尬紀錄——首名一屆決賽周射失兩次12碼（不計互射12碼），他肯定不願打破。事實上，美斯職業生涯操刀150次極刑，射入116次，射失34次，12碼入球率只得77.3%，差不多每射4次主射就有一次宴客，以一代球王來說，這命中率之低，簡直匪夷所思。

美斯入球後的激動與反勝後的眼淚，證明自己有血有肉的凡人，但亦是神一般的存在。（路透社）

還好，最後不是含恨落淚，而是喜極而泣，或許美斯也想像不到佛得角與埃及如此強悍，正如我們也想像不到，球迷奇遇記竟連續地上演。