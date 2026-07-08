世界盃2026｜美斯12碼宴客創尷尬紀錄　場上罕有掉淚：我不想離開

落後0：2，最後13分鐘連轟3球反勝，阿根廷再度在驚濤駭浪下晉級，隊中靈魂人物美斯（Lionel Messi，又譯梅西）上半場射失十二碼，末段將功補過追平，最後奇蹟3：2逆轉，美斯賽後不禁流下男兒淚，他解釋這是釋懷之淚。



美斯今屆第2次射失十二碼。（路透社）

埃及下半場一度領先2：0，阿根廷陷入出局邊緣，最後階段連轟三球艱苦反勝，若然阿根廷隊長美斯上半場12碼中鵠，或許戰局不再一樣。美斯繼對奧地利一仗後再次12碼宴客，同時創下史上射失最多12碼的尷尬紀錄，8次主射4次宴客。

「我對射失12碼很生氣，再次宴客讓我非常沮喪。如果當時我射入，比賽走向或會改變，我們當時踢得很好。除了那個12碼，我們還有很有不少入球機會，對方門將做出了幾次精彩的撲救。」美斯賽後依然耿耿於懷。

美斯對上半場射失十二碼感到生氣內疚。（路透社）

雖然美斯射失12碼，但他今仗貢獻一傳一射，依然是阿根廷逆轉的最大功臣，賽後被隊友們拋至空中慶祝，坦言勝仗是眾人努力得來的結果，「這場勝利對所有人來說都是一種解脫，從0：2落後追回來並不容易，但我們永不放棄，戰鬥至最後一刻。」

美斯賽後更流下男兒淚，他自稱是第一次在場上流淚，「比賽過程太峰迴路轉，今仗非常艱難，我們不想離開，也不想就此告別。這（流淚）是一種宣洩﹑解脫，再看到家人﹑隊友時，我都忍不住了。」

美斯賽後被隊友拋向空中。（路透社）

美斯下半場貢獻1入球1助攻，主導逆轉。（路透社）

在隊友眼中，美斯是獨一無二的存在，拿達路馬天尼斯與艾華利斯異口同聲表示，在場上全力支持這名球隊領袖。「關於美斯，我已經找不到合適的詞語來形容他了。他在本屆世界盃上的表現令人印象深刻。我們竭盡全力幫助他、陪伴他，並與他一起享受每一刻，我們想感謝他為我們所做的一切，感謝他與我們相處的方式。他是個傳奇人物，是世界上最好的球員。」艾華利斯說。

雖然美斯是世界盃歷史神射手，但他已經在今屆中第二次射失十二碼，上一次是在分組賽對陣奧地利的比賽中，創下了世界盃上射失十二碼最多的尷尬記錄。美斯賽後意識到自己險些葬送球隊：

阿根廷再次踢出經典比賽。（路透社）

阿根廷再次踢出經典比賽。（路透社）

阿根廷再次踢出經典比賽。（路透社）

阿根廷再次踢出經典比賽。（路透社）