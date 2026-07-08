美斯世界盃入球助攻齊創紀錄 阿根廷球王史上最佳地位再無爭議？
2026世界盃16強，阿根廷對埃及戰至末段仍落後0：2，美斯（Lionel Messi，又譯梅西）再次為球隊挺身而出，一腳靚助攻，再加一腳勁射，然後指點隊友走位補時攻入第三球，領軍14分鐘內連入3球反勝，再次盡顯一代球王風範。
美斯出道逾20年來在球會和國家隊長年保持水準，今屆世界盃已攻入8球，並將歷屆入球紀錄改寫至21球，今日他給羅美路的助攻，亦令他榮升為世界盃助攻王，史上最佳球員地位相信已無可爭議。
從數字看美斯 阿根廷球王仍在不斷創新紀錄
1. 世界盃決賽周累積21入球，史上第一
美斯今屆首仗攻入3球後，世界盃決賽周入球總數增至16球，與德國名將高路斯並列歷史神射手榜第一位。他之後在次仗對奧地利梅開二度，再次包辦阿根廷所有入球，將紀錄改寫成18球，獨自擁有射手王紀錄。第3場分組賽後備入替再入一球，32強對佛得角，16強對埃及均有進帳，把紀錄改寫至21球，目前仍在8強階段，紀錄尚能改寫。今屆美斯暫時已在5場入8球。
美斯創世界盃入球新紀錄 一次過重溫18個入球 後勁凌厲愈老愈強
重溫：美斯頭5屆世界盃所有入球
2. 世界盃決賽周累積9助攻，並列史上第一
美斯在持續刷新世界盃個人總入球和上陣次數、分鐘紀錄外，同時亦成為決賽周助攻王。原紀錄由西德的禾達（Fritz Walter）保持，這位職業生涯只效力凱沙羅頓的名將在1954、1958兩屆取得9次助攻。美斯今屆前已累積8次，與已故球王馬勒當拿並列次席，16強對埃及為羅美路送上助攻，以9個助攻與禾達並列第一。
此外，美斯連續6屆決賽周均有助攻，是歷來首個球員達成此創舉。
3. 第6次出戰世界盃決賽周，史上第一人
美斯對阿爾及利亞正選上陣，個人第6次出戰世界盃，亦是歷來第一人達成此創舉（注：今屆分組賽在美斯之後亮相的C朗拿度今屆同樣第6次出戰世界盃，墨西哥門將奧祖亞今屆第6次入選世界盃大軍，但他在2006、2010兩屆並未上陣，今屆頭兩仗亦只列後備）。
4. 決賽周單場入3球最年長入球者，打破C朗保持紀錄
分組賽對阿爾及利亞連中三元，是美斯第11次為阿根廷大國腳單場入3球，不過只是首次在世界盃決賽周做到。他以38歲零357日成為決賽周歷來最年長的帽子戲法入球者，打破C朗拿度2018年世界盃分組賽對西班牙創下的舊紀錄，C朗以33歲零130日在狂牛兵團身上連中三元。
5. 世界盃決賽周上陣次數紀錄：31場
就算C朗看齊美斯6戰決賽周，他的出場次數跟美斯已拉開距離。16強對埃及，已是美斯在決賽周的第31場比賽，延續個人保持的紀錄。美斯在當中的24場以隊長身份領軍，亦是另一項紀錄。
美斯同時以2734分鐘，保持上陣分鐘最多的紀錄。隨着他已領阿根廷出線8強，紀錄在今屆還會繼續改寫。葡萄牙16強出局，C朗拿度的上陣次數定格在27場。
6. 世界盃決賽周成功盤扭紀錄：125次
美斯亦是世界盃決賽周歷來成功盤扭次數最多的球員，較已故球王馬勒當拿的105次還要多，達到125次。巴西名宿查仙奴（Jairzinho）以78次排第三，阿根廷另一傳奇甘巴斯（Mario Kempes）以61次排第四，夏薩特（Eden Hazard）60次排第五，現役另一次數最多的球員是排第六位的麥巴比（Kylian Mbappé），有57次。
阿根廷大國腳入球紀錄保持者：125球
美斯剛剛39歲生日，歷年在球會和國家隊合共攻入近920個正式比賽入球。16強對埃及是他第204次為阿根廷上陣，並攻入在國家隊的第125球，再次刷新由他保持的阿根廷入球紀錄，這個亦是南美球員紀錄。阿根廷國家隊歷史射手榜第二位的巴迪斯圖達攻入56球，第三位的阿古路為42球。
美斯在正式比賽累積入球數字，稍為落後C朗拿度，但他昔日在巴塞多年來仍創下不少足球界紀錄，包括：
一年內最高入球紀錄：91球（2012年）
2012年度，美斯在各項賽事為巴塞隆拿攻入79球，加上在阿根廷國家隊亦有12球進帳，寫下年度入91球的紀錄。
單一球會最多入球：672球（2004至2021年／巴塞隆拿）
單一聯賽最多入球：474球（2004至2021年／西甲）
以下入球或助攻紀錄數字，美斯仍能持續更新：
9. 最多左腳入球：772球（2004年至今）
美斯的總入球數字縱不及C朗，但慣用左腳的他以772球創下歷來以左腳入球最多的紀錄。
10. 最多非十二碼入球：805球（2004年至今）
11. 最多禁區外入球：179球（2004年至今）
12. 最多助攻：416次（2004年至今）
美斯在足球壇已贏盡各大錦標，個人榮譽亦是冠絕同儕：
足球金球獎（Ballons d'Or）得獎次數紀錄：8次（2009–2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
歐洲金靴獎得獎次數紀錄：6次 (2010, 2012, 2013, 2017–2019)
今屆美斯有望再創／追趕四大紀錄
．單屆決賽周入球紀錄
世界盃決賽周神射手是美斯少數未曾染指的紀錄，上屆入7球，卻遇上射進8球的麥巴比，今屆各大神鋒狀態火熱，美斯5場已入8球，麥巴比、夏蘭特同樣攻入8球，加上同樣狀態大勇的哈利卡尼以6球力追，今屆神射手有排鬥。
法國名將方亭（Just Fontaine）在1958年世界盃創下單屆攻入13球的紀錄，曾被視為無法打破，不過以美斯今屆的火熱狀態，加上新增一輪32強，換言之只要阿根廷晉身4強，便有8場比賽踢，他和幾位頂級前鋒均有力挑戰這個「不可能的紀錄」。
．3次晉身決賽
世界盃歷來只有巴西名將卡富（Cafu）三度置身世界盃決賽，他先後在1994、1998及2002連續三屆決賽出場，並兩度奪冠。今屆美斯和麥巴比均有望加入其中，追平卡富的紀錄，美斯在2014、2022兩晉決賽，麥巴比則是2018和2022兩屆。
．史上首位領軍衛冕／兩次奪冠隊長
歷來只有兩支球隊能成功衛冕，分別是1934、1938的意大利，以及1958、1962的巴西。意大利1934年在主場地利下奪冠，隊長是門將康比（Gianpiero Combi），到1938年才由傳奇前鋒米亞沙（Giuseppe Meazza）帶領衛冕冠軍。至於巴西隊，1958年瑞典世界盃領巴西首次奪冠的隊長是守將比連尼（Hilderaldo Bellini），1962年他仍在陣但已成後備，隊長改由另一守將梅路拉莫斯（Mauro Ramos）出任，比連尼在1966年那屆重獲隊長臂章，但巴西分組賽已出局。
因此美斯如今屆帶領阿根廷成功再次封王，將會成為世界盃史上首位領軍衛冕的隊長。此外，雖然歷年不少球員曾贏得超過一次世界盃，以隊長身份贏得兩次卻從未出現，若阿根廷今屆再奪冠，美斯會成為第一個兩度以隊長身份捧盃的球員。
美斯愈老愈可愛 世界盃頭4屆共入6球 上屆一口氣入7球
回看美斯的世界盃歷程，初期並未能發揮當年在巴塞隆拿的入球效率。2006年首戰參賽，分組賽後備上陣攻入一球兼成為阿根廷在世界盃歷來最年輕入球者；4年後成為領軍人物，由傳奇球王馬勒當拿帶隊，踢足5場，為隊友創造大量機會，卻未取得任何入球。當年在阿根廷國內曾受質疑，為何在巴塞隆拿如日中天的美斯，回到國家隊卻未能發揮應有水平。
即使壓力山大，美斯繼續肩負重任，2014年世界盃分組賽攻入4球，幾乎以一人之力領軍晉身決賽，可惜最終連續3屆敗在德國之下，只得亞軍。2018年分組賽阿根廷慘敗給狀態大勇的克羅地亞，美斯縱領軍次名晉級淘汰賽，16強硬撼法國，麥巴比初試啼聲便梅開二度，阿根廷以3：4飲恨，16強出局。當年美斯已經31歲，世界盃冠軍夢似乎經已幻滅，身為史上最佳前鋒之一，美斯在頭4屆世界盃決賽周合共取得6球。
35歲終登頂圓夢 為奪世界盃永不放棄感動世人
2022年底上演的卡塔爾世界盃，美斯已經35歲，改由年輕主帥史卡朗尼領軍，球隊仍以美斯為重心，並以一班年輕有活力的隊友圍繞着他。首仗對沙特阿拉伯美斯射入十二碼開紀錄後，阿根廷卻爆大冷以1：2落敗，不過球隊之後愈踢愈好，美斯對墨西哥再次先開紀錄，阿根廷以首名晉級，淘汰賽先後擊敗澳洲、荷蘭、克羅地亞，美斯3場均有入球。再次晉身決賽，對法國加時踢成3：3，美斯梅開二度，麥巴比攻入3球令比賽戰至互射十二碼，還是由阿根廷以4：2獲勝封王。
美斯單屆攻入7球，即使神射手由入8球的麥巴比獲得，5屆累積13球，讓他在世界盃歷史射手榜晉身前列，今年來到第6屆參賽，年近4旬的美斯一開始已展現極佳狀態，首場分組賽即連中三元，是他在世界盃決賽周的第一次，5仗攻入8球，看齊麥巴比、夏蘭特兩大神鋒。上屆領阿根廷封王後，美斯明顯已不再如以往那樣在大賽期間憂心忡忡，變得放鬆和享受比賽，就算生涯去到尾聲，仍繼續以精湛球技送給全球球迷。
美斯傳奇仍在繼續 勢打破多項紀錄卻不屑一顧
美斯今屆賽事再次光芒四射，如今不單獨自擁有世界盃射手王名銜，還以9個助攻並列決賽周助攻王榜首位，紀錄還有望持續改寫。
不過距離初戰世界盃20周年的美斯，對種種紀錄似乎不太有興趣，對阿爾及利亞一仗大演帽子戲法，賽後他說：「與高路斯、朗拿度等名字並列，是一項榮譽，但那並無意義。今天射入兩球的麥巴比亦同在（世界盃歷史射手榜），說到底，那些只是數據，沒有更大意義。」美斯續稱，「很榮幸能與他們相提並論，不過那並無意義。對我來說，我從小已在看、歷來其中一位最偉大球員朗拿度並不在最高位置，因此一切只是數字而已。」