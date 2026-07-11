世界盃2026｜西班牙2：1險勝比利時　米基爾馬連奴再獻絕殺

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）於香港時間7月11日凌晨繼續舉行8強賽事，由西班牙迎戰比利時。西班牙最終憑米基爾馬連奴（Mikel Merino）於賽事末段絕殺對手，以2：1驚險贏波，將在4強賽事硬撼法國。



上半場，西班牙開局強勢，早早佔據控球優勢。戰至30分鐘，丹尼爾奧莫（Dani Olmo）於區內禁內接應傳中撞射，被比利時門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）撲出，但門前的法比安雷斯（Fabian Ruiz）補射入網，為西班牙首開紀錄。

2026年7月10日（香港時間7月11日），西班牙對比利時的世界盃賽事， 西班牙球員法比安雷斯（Fabian Ruiz）攻破比利時門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）的十指關，打入球隊首球。（Reuters）

去到41分鐘，比利時前鋒基迪拿尼（Charles De Ketelaere）接應右路傳中，近門搶點成功頂入成1：1，雙方半場踢成平手，西班牙保持連續6場不失球以及烏尼西蒙連續保持清白之身紀錄被比利時打破。

米基爾馬連奴繼16強後再做絕殺英雄。（路透社）

下半場開始至71分鐘，高圖爾斯因傷不適無法繼續比賽，最終比利時決定調入今季在曼聯表現出色的替補門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）。

辛尼拉文斯後備上陣，最終接球甩手成輸波罪人。（路透社）

到88分鐘，西班牙的古巴斯（Pau Cubarsi）接應傳球後低射，拉文斯未能接實，球正好落到剛剛入替的米基爾馬連奴腳下，後者近距離輕鬆推射破門，為西班牙奠定勝局。西班牙最終贏2：1。

馬連奴把握拉文斯甩手快腳射入，助西班牙絕殺比利時。（路透社）

世界盃2026｜8強淘汰賽走線圖