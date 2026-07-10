夏蘭特搞笑背後是個超級孝子　為爸爸打高爾夫選曼城︱世界盃2026

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）首戰世界盃便成為全球焦點話題，他不單入球能力超強，帶領決賽周前世界排名僅列31位（最新已升上第19位）的挪威歷史性首度晉身8強，而且為人才思敏捷，無論面對傳媒或是社交媒體上種種提問均盡顯幽默感，甚至連部分網民近乎無禮的問題，他都能夠大方又搞笑地回應，深得新世代喜愛，而且就算被人如何改圖成女生或怪物（漫畫《龍珠》中的魔人布歐），他也不以為忤。

「好玩得」形象深心民心背後，這個1.95米高的超級射手，背後其實是個非常孝順的大男孩，他之所以選擇加盟曼城，也跟爸爸艾夫夏蘭特（Alf Inge Haaland）有關。小時候甚至為實現爸爸的願望，幾乎違反自己的意願，受訓成為高爾夫球手。

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8強︱英格蘭 Vs 挪威｜7.12凌晨 05:00 VIU 99台（免費直播）、Now 618/616台



夏蘭特表面是個Chill guy，實際上是個超級孝順仔。（Getty Images）

夏蘭特搞笑背後 是個超級孝順仔

夏蘭特常常在Snapchat跟網民互動，近期常常被改圖成女生，於是有網民竟然問他：「你到底是男孩還是女孩？」他搞笑回答：「我爸爸是男孩，媽媽是女孩，我是混血兒（I am a mix）。」他在外人面前總是如此風趣，卻非常珍惜與家人關係，尤其是從小在足球路上陪伴他走過每一步的爸爸。

夏蘭特到底有多愛爸爸？從一宗往事足可反映出來，去年父子倆接受高爾夫球雜誌訪問時小夏蘭特曾提及：「他的最大夢想就是我成為職業高爾夫球手，因此我在10歲那年，他迫我開始打高爾夫球，因此我在10至13歲期間每個星期都會打高爾夫。」

為實現爸爸最大心願 曾兼習高爾夫球3年

即使艾夫的計劃最終失敗，小夏蘭特還是更熱愛埋身肉搏的足球運動，足足有3年時間同時兼顧足球和高爾夫兩項運動，只為了實現爸爸的願望。時至今日，兩父子間中依然會一起打高爾夫球。

艾寧選擇踏上爸爸昔日舊路，艾夫當然一樣高興，他當日想兒子改當高爾夫球手，很大程度上亦是因為不希望艾寧重蹈自己昔日的艱苦經歷。艾夫自言，自己天份不高，能當上職業球員全靠苦練和一份強大的意志力，可是他讚揚兒子從小已極具天份，而且更難得的是，那份強大的決心，「他由11、12歲起會獨自到室內體育館，與較他年長的男孩鍛煉球技。他內心一直有令自己變得更強那團火，或許這點遺傳自我，因為我沒有他的天份，必須靠那份決心才能成為職業球員，但艾寧作出一切犧牲，16歲便離家搬到莫迪，他遠較我更專業。」

艾夫夏蘭特昔日亦效力曼城。（Getty Images）

為爸爸到英超只選曼城 拒絕曼聯招手

小夏蘭特正是在莫迪，遇上恩師蘇斯克查，在迷惘期獲對方傳授射術，漸漸解放強大潛力。蘇斯克查深愛成名地曼聯，曾向舊東家力薦愛徒加盟，當年身價僅為400萬英鎊，只是紅魔鬼高層並未接納。不過蘇斯克查自己也深知，為着上一代的恩怨，想夏蘭特加盟曼聯，似乎有點難度，因為夏蘭特深深記得，爸爸是如何在英格蘭終結職業生涯的。

資深球迷大都記得，艾夫夏蘭特曾效力諾定咸森林、列斯聯和曼城，艾寧正是他效力列斯聯期間在英國出生。他3歲那年，艾夫因重傷提早退役，舉家搬回挪威。

曼聯前隊長堅尼一記「收山腳」，間接令夏蘭特提早掛靴。（Getty Images）

堅尼與老夏蘭特恩怨延續至下一代

曼聯一代隊長堅尼，1997年曾在比賽期間被司職後衛的艾夫夏蘭特踢跌心生不忿，後者2000年由列斯聯轉投曼城後，堅尼仍懷恨在心。2001年4月曼徹斯特打吡蓄意狠狠踢低老夏蘭特報復。堅尼以一記「收山腳」被罰紅牌出場，而夏蘭特因此受重傷。之後縱復出，合共僅上陣多48分鐘便要掛靴。艾寧夏蘭特自小已在接收「曼聯前隊長令父親提早完結職業生涯」訊息，因此到自己在英超作戰時，最終選擇父親其中一個舊東家曼城。

他的公開說法，當然沒有提及這宗恩怨，只是說有10多家球會找上他，而且曼城能付出逾50萬英鎊周薪，當時又可跟隨哥迪奧拿學習，選擇藍月亮理所當然，然而大家內心均知道，夏蘭特因為爸爸的緣故，從小喜歡列斯聯（曼聯另一宿敵），想他成為紅魔鬼一員根本就沒可能。艾寧夏蘭特面對一眾前輩都很有禮貌，堅尼可能是唯一例外——兩年前曼城與阿仙奴賽和0：0一仗，擔任評述員的堅尼批評夏蘭特的演出「幾乎是英乙水平」，賽後被問起這句評語時，夏蘭特冷冷回應：「我真的不在乎那個男人（I really don't care about that man）。

夏蘭特離開家鄉，首間效力的球會是奧地利薩爾斯堡。（IG）

父子用心經營球員生涯 不急於立即加盟大球會

夏蘭特父母早年離異，他和兄姊跟隨爸爸艾夫生活。艾夫很欣賞兒子的天份與努力，用心為兒子經營職業生涯，兩仔爺一直關係親厚，有商有量，不急於立即加盟大球會，而是耐心地先到擅長培育新星的球會累積上陣經驗。離開母會莫迪後，先到奧地利加盟薩爾斯堡，再到德國的多蒙特。連年在歐聯、德甲場賽光芒四射，4年前時機成熟，皇馬、巴塞、拜仁、巴黎聖日耳門（PSG）、車路士、曼聯、曼城全部富豪球會全部均希望得到他，「我一直夢想加盟全球最佳球會，尤其喜歡英式足球。」

就算爸爸與堅尼的恩怨，夏蘭特不是完全沒有加盟曼聯的機會——他非常敬重的恩師蘇斯克查2018年當上曼聯主帥，夏蘭特加盟多蒙特前，蘇斯克查再次希望游說他到曼聯，可是紅魔鬼未能如多蒙特那樣保證他的出場機會，他選擇先往德國發展。到2022年他預備好到英超，蘇斯克查已被曼聯辭退，沒有挪威人在位，2022年夏天曼聯根本沒有勝算，因此並未出手，眼白白看着曼城以7500萬歐元（約6800萬英鎊）啟動違約條款把夏蘭特帶到曼徹斯特的另一方。

堅尼昔日那一記「收山腳」直接間接導致夏蘭特加盟曼城，當年沒有人能料到，不過愛爾蘭人有別加利尼維利為首一眾曼聯名宿，他曾矢言對舊東家毫無舊情可言，這個與紅魔鬼傳奇領隊費格遜交惡的一代中場，大概也不會後悔昔日的魯莽行為。

艾夫見證兒子艾寧夏蘭足球生涯每一步。（IG）

艾夫用心為兒子經營球員生涯 感動見證夏蘭特出戰世界盃

從母會布呂訥（Bryne FK）到莫迪，首次外流到薩爾斯堡，繼而轉戰多蒙到，然後登陸英超加盟曼城，艾夫一步步見證兒子成為足球巨星，今年更實現夢想置身世界盃，艾夫感言，「真是非常特別。從他是個小男孩開始看着他踢波，如今更代表挪威出戰世界盃，是我們全家人感到驕傲一刻。」

而夏蘭特亦認為，自己的勤奮和強大心態，多少源自父親，他一再在訪問中稱，「我是個較出色的射手，但作為防守球員你已不錯」，爸爸艾夫則稱，「我只為他感到高興，因為我知道為挪威上陣對他的意義。他夢想這一刻已經有一段很長時間，看到他能享受着賽事真是很特別。」世上大概已沒多少成年子女，願意公開與父母親暱示人，夏蘭特身為新一代酷男代表人物，卻毫不介意常常與爸爸穿上「父子裝」亮相，就算口中不說，對爸爸的深厚感情完全遮掩不住。

夏蘭特不止孝順爸爸，他在國家隊戰衣上，特別加上母親的姓氏Braut，因此有別平日在球會只印夏蘭特，他的挪威球衣背上印有「Braut Haaland」，讓媽媽Gry Marita Braut也能讓世人看見，真是個貼心大男孩。

夏蘭特在挪威國家隊戰衣上，特別加上母親的姓氏Braut。（路透社）

勝巴西一仗看台上激動落淚 對英格蘭能否再創奇蹟？

挪威今屆3對父子兵，亦有一對叔侄，知名度最高的自然是夏蘭特父子。1994世界盃，年僅21歲的艾夫夏蘭特入選挪威大軍，出戰世界盃。擁有典型挪威悍將的壯碩體格，身高1.86米，是個能踢中場或右後衛的猛將，他生涯共34次代表挪威國家隊，未有入球。可惜1998那屆世界盃未有入選，之後挪威足足長達28年時間缺席世界盃。

挪威三對父子兵仲有對叔侄 四大家族合力挑戰巴西︱世界盃2026

闊別多年，今年終於由夏蘭特、奧迪加特等新一代骨幹領挪威再次亮相，樣子跟爸爸如「餅印」的艾寧夏蘭特，年僅25歲已是挪威國家隊史上第一神鋒，今屆世界盃大放光芒4仗入7球，每一場艾夫均在觀眾席上，16強對巴西一仗看着先子末段梅開二度，領挪威創歷史新一頁，艾夫更喜極而泣老淚縱橫。

夏蘭特與家人大合照。（IG）

8強對英格蘭一仗，夏蘭特會與一班英超行家喜相逢，英格蘭防線上的史東斯（John Stones）、馬克古希（Marc Guéhi）、奧萊利（Nico O'Reilly）更是他的曼城隊友，彼此熟悉對方踢法之下，夏蘭特能否再次以入球帶領挪威過關，令爸爸再開心到喊多次？

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世界盃2026｜8強／4強／決賽走線圖

截至香港時間7月10日 06:30。（01美術製圖）

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