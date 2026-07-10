世界盃2026｜摩洛哥主帥奧華比縱不被看好　找對地方仍然可發光

「你不是教書的材料....」教授在大學一年級時的一句評語，烙印在奧華比（Mohamed Ouahbi）的腦海裏，往後成為足球教練，接過摩洛哥的帥印，當年的他沒有執教一隊的經驗，再度被外界看淡。

即使奧華比做什麼都不被看好，他依然用盡努力做到最好。奧華比遇上摩洛哥，面對巴西﹑荷蘭保不敗，助這支北非勁旅連續兩屆殺入8強。誰都可發光，只要找對地方，奧華比深信摩洛哥的前途一片光明，希望在未來的非洲國家盃再度證明自己。



摩洛哥在卡塔爾世界盃締造歷史，成為史上首支打入世界盃4強的非洲球隊。距離世盃開幕前不足100天，功勳主帥列格古（Walid Regragui）請辭，原本執教摩洛哥U23代表隊的奧華比走馬上任。

奧華比臨危受命，外界對他的能力有不少質疑。奧華比效力比利時老牌球會安德烈治多年，擔任青年軍教練長達18年，其後轉往摩洛哥執教U20及U23代表隊。從來沒有執教一隊經驗的奧華比，能否管理擁有夏基美﹑薛耶治等球星的摩洛哥。

摩洛哥連續兩屆在世盃淘汰賽對法國。（路透社）

面對質疑，奧華比並不陌生，他當年就讀教育系，立志成為體育老師，在奧華比大學一年級時，一名教授告訴他：「以我的意見，你不能做教書﹑教學﹑溝通等職業....」49歲的奧華比對這句說話依然記憶猷新。

摩洛哥主帥奧華比。（路透社）

即使奧華比做什麼都不被看好，但他用盡努力要大家替他感到驕傲。一改列格古的保守戰術，奧華比的踢法更講求控傳，就算面對巴西﹑荷蘭也堅持風格，結果以不敗姿態殺入8強，再度面對法國，摩洛哥未能主導戰局，踢得吃力，最終以0：2不敵對手，無緣4強。

「法國是當今世上最強的球隊之一，前兩屆皆殺入決賽，他們擁有豪華陣容，然而他們實在比我們更強，但我們展示有力與世界前列一戰的能力。」縱然優勝劣敗，奧華比仍盛讚球隊表現，深信這支非洲勁旅可以走得更遠，「我們擁有年青的團隊，只要我們好好檢討，我深信我們可以繼續進步，走得更遠。」

無論在大學或接任摩洛哥時，奧華比同樣不被看好。（路透社）

四年後，摩洛哥是主辦國之一，奧華比深信四年後一切也可能，「或許四年後，我們可以淘汰法國，為何不可？」

摩洛哥雖8強止步，奧華比深信，4年後有望再創歷史。（路透社）

摩洛哥主帥奧華比。（路透社）

摩洛哥主帥奧華比。（路透社）

摩洛哥主帥奧華比。（路透社）

摩洛哥主帥奧華比。（路透社）

摩洛哥主帥奧華比。（路透社）