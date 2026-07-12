世界盃2026｜比寧咸追平前皮球疑省中纜線惹爭議　FIFA即發片回應

祖迪比寧咸（Jude Bellingham）再度成為英格蘭的救世主，當英軍落後挪威一球時，這名中場大將完半場前攻入關鍵一球追平。挪威門將尼蘭特開龍門球時，疑省中球場上方的攝影機纜線改變方向，隨後艾利洛安達臣再策動攻勢。國際足協（FIFA）回應爭議球，認為入球有效，並以片段解釋。



英格蘭中場祖迪比寧咸再做關鍵先生，當英軍在8強戰落後挪威一球時，比寧咸完半場前攻入關鍵追和一球，不過這入球出現爭議。挪威助教Kent Bergersen半場受訪透露：「就在比寧咸入球前，尼蘭特（挪威門將）開出龍門球省中球場上方的攝影機纜線，引致皮球改變方向，球證應該看到的。」挪威認為改變方向後，艾利洛安達臣才策動攻勢，傳給安東尼哥頓助攻予比寧咸。「我們什麼都做不了，如今只好咬緊牙關，繼續奮鬥。」

比寧咸半場完結前射入追平一球。（路透社）

根據國際足協理事會的指引，若皮球觸碰纜線或攝影機，球證應該以公正球重開比賽。一旦尼蘭特開出龍門球省中纜線的話，比寧咸的入球或要吹走。

挪威不敵英格蘭，世界盃8強止步。（路透社）

這球爭議球即引起網上不少聲音，FIFA沒有坐視不理，發布片段指皮球沒有觸碰到球場上方的纜線。今屆世界盃比賽用球「TRIONDA」，內置一塊高達500Hz的慣性測量單元（IMU）感測器，將實時運動數據傳輸至VAR系統，顯示皮球有沒有被觸碰到。FIFA表示，皮球內的感應器沒有反應，證明皮球在空中沒有碰到任何物件，印證入球有效。

比寧咸再做關鍵先生。（路透社）

FIFA發片回應爭議

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