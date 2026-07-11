世界盃｜禾仙夏迎跨界另類致敬　科學家發現新生物以Vozinha命名

40歲的佛得角門將禾仙夏（Vozinha）在世界盃一戰成名，就連生物學家奧迪亞（Jesus Ortea）在加勒比海發現了一種全新的紅色海蛞蝓，也將之命名為「Aldisa vozinha」，向禾仙夏另類致敬。



圖為佛得角門將禾仙夏以及用他名字命名的新動物的組合圖片，左圖為Jesus Ortea在研究論文中上載他團隊發現的新動物，右圖為門將禾仙夏。（Ｘ@laaficion）

禾仙夏在首分組賽首戰七和西班牙0：0，迅即熱爆全球，如今已是全世界最多IG追隨者的門將。他的影響力跨越足球界，75歲的奧維耶多大學榮譽教授兼生物學家奧迪亞（Jesus Ortea）在加勒比海發現一種紅色海蛞蝓，將這款新生物命名為「Aldisa vozinha」。

禾仙夏在今屆世界盃左飛右撲，令佛得角成為真正的足球傳奇。（路透社）

奧迪亞在研究報告中解釋，此舉旨在紀念禾仙夏在對西班牙一役，發揮舉足輕重的作用；該物種鮮艷的紅色外表，正好象徵着禾仙夏力阻西班牙進襲的英勇表現。

佛得角在今屆世界盃絕對是異軍突起，他們以分組賽不敗戰績殺入32強，更差點擊敗阿根廷，一而再再而三贏得球迷讚賞。球隊返國時受到英雄式歡迎，禾仙夏也因此立即獲得佛得角電訊商的廣告合約，目前正在放假的他日前出海滑水，享受家鄉的陽光與海灘。

佛得角完成世界盃返國，受大批市民熱烈歡迎。（路透社）

佛得角完成世界盃返國，受大批市民熱烈歡迎。（路透社）

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