世界盃｜夏蘭特勢成英格蘭防線大患　紐卡素高佬中堅成秘密武器

世界盃8強與英格蘭一戰，挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）是英軍的防線心腹大患，但「三獅兵團」眾將對夏蘭特並不陌生，當中意外入選的老將丹般恩（Dan Burn），如今有望成為對付夏蘭特的秘密武器。

世界盃2026直播

8強｜挪威Vs英格蘭 7.12凌晨5時 VIU 99台、Now 618/616台



夏蘭特與英格蘭關係千絲萬縷，在英國列斯出生的他，效力曼城的夏蘭特。夏蘭特今屆世盃4仗轟入7球，曾經攻破巴西﹑塞內加爾，國際賽入球走勢延續至14場，累積27個入球。

夏蘭特今屆世界盃愈戰愈勇，4場已攻入7球。（路透社）

夏蘭特愈戰愈勇，以他為首的挪威鋒線挑戰英軍，無論是夏蘭特或是英軍守將們，大家都相當熟悉。夏蘭特今仗將與一眾英超老對手碰頭，當中包括4名曼城隊友。杜慈在世界盃開鑼前公布的大軍名單，引來不少爭議，曼聯鐵衛哈利馬古尼（Harry Maguire）未能入選，取而代之的是34歲﹑身高6呎7吋的「高佬」丹般恩。

（路透社）

雖然丹般恩今屆僅在上輪對墨西哥的末段上陣，但他首度世盃登場，隨即需要加入血肉成牆，抵擋墨西哥的狂轟猛炸，這名紐卡素中堅上場即有作用，即使上陣十多分鐘，已貢獻6次關鍵解圍，包括擋出魯爾占美尼斯的倒掛攻門。

丹般恩上場對墨西哥末段臨危受命，交出6次解圍，抵擋墨西哥的狂攻。（路透社）

「我知道我入選有一定的原因，我大概不會正選上陣，但我依然渴望上陣，無論是進攻或防守，只要需要我就會全力以赴.....」戰畢墨西哥一仗後，丹般恩深明自己在陣中的位置。從非聯賽球隊展開球員生涯的丹般恩，奮鬥多年拾級而上，當年出道時或未有想過為英軍效力。只要有丹般恩機會，他當然願意為英軍付出所有。

縱觀英軍防線球員與夏蘭特在英超交手的紀錄，夏蘭特對上效力紐卡素的丹般恩，8次交手中，夏蘭特只入一球，效力阿士東維拉的干沙，與夏蘭特碰頭5次同樣只失一球，或許是抵擋夏蘭特的最佳人選。

（Getty Images）