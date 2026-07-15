英超｜車路士新帥沙比阿朗素　明言欲留住阿根廷國腳安素費南迪斯

【英超】沙比阿朗素（Xabi Alonso）以車路士新任主帥身份召開的首場記者會上，敦促球隊培養對追求勝利的「飢餓感」，並公開表示希望中場核心安素費南迪斯（Enzo Fernandez）繼續留在斯坦福橋效力。



這名皇家馬德里前主帥在執教倫敦豪門車路士的首個賽季中，不願具體談論特定的奪冠目標，但他明確指出，獲得歐洲賽事的參賽資格是首要目標。

沙比阿朗素以車路士（Chelsea）新任主帥身份召開首場記者會。（Reuters）

他在星期一（7月13日）舉行的記者會上說：「這當然是一個目標。但要實現這個目標，你需要做對很多事情。在這個過程中，我們需要思考：我們想踢出怎樣的足球？我們想展現怎樣的自我？無論去到哪裏，我們該如何去應對比賽？」

「這就是我的工作。這也是為什麼我非常期待能集結完整的陣容。目前我們收到一些轉會報價，但現在畢竟還處於賽季初期的探索階段。」

但可以肯定的是，我們希望重返巔峰，時間會給出答案。我們充滿雄心，而在車路士，我們需要分享這種活力、這種雄心，以及渴望取得成功的飢餓感。

沙比阿朗素同時也強調，車路士非常渴望留住安素費南迪斯。本月較早時候，皇馬否認有意簽下這名車路士中場的傳聞。安素費南迪斯所代表的阿根廷將在星期四（16日）的世界盃準決賽中硬碰英格蘭。

阿根廷球員安素費南迪斯。（Reuters）

阿根廷中場安素費南迪斯於今屆世界盃及代表車路士時的精彩表現：

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沙比阿朗素說：「是的，我們已經通過話。但正如你們所理解的，談話的具體內容屬於隱私。不過，我們確實已經溝通了。」

當被直接問及是否希望安素費南迪斯留隊時，沙比阿朗素回答說：「是的。」

安素費南迪斯是目前仍隨國家隊征戰世界盃的四名車路士球員之一，另外三人分別是英格蘭的列斯占士（Reece James）和查禾查洛巴（Trevoh Chalobah），以及法國的馬路古斯圖（Malo Gusto）。

效力於車路士的英格蘭球員列斯占士。（Reuters）

車路士上一次奪得英超聯賽冠軍還要追溯到10年前，當時是由意大利籍主帥干地（Antonio Conte）帶隊。自那以後，車路士帥位頻繁更迭，在沙比阿朗素到來之前，上一任正式主帥羅辛尼亞（Liam Rosenior）僅執教三個半月便黯然下課。

這名前利物浦和西班牙國家隊傳奇中場與車路士簽署一份為期四年的合同。當被問及車路士高層會否給他足夠的時間打造一支爭冠球隊時，沙比阿朗素的態度顯得有些含蓄。不過他補充說：

我可以肯定的是，我們擁有贏下很多場比賽並保持競爭力的雄心。我們需要做出重要決策，需要在球會內部建立起強大的原則、強韌的精神面貌，以及贏球文化。

「時間會證明一切，我不會預言明年5月會發生什麼……但我充滿信心且保持樂觀，我們能夠迎來一個偉大的賽季。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】