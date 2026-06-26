英超｜曼城傳以13億天價轉會費簽下安達臣　打破利物浦伊沙克紀錄

【英超／世界盃2026】英國多家媒體在香港時間星期五（6月26日）報道，曼城已跟諾定咸森林達成協議，將以破紀錄的轉會費簽下英格蘭中場球星艾利洛安達臣（Elliot Anderson）。



據英國傳媒報道，曼城已經就這位23歲球員的轉會費達成協議，最終的總價最高可飆升至1.3億英鎊（約13億港元）。

今季效力於英超球隊諾定咸森林的英格蘭國腳艾利洛安達臣。（Getty Images）

在此之前，英國球會支付的歷史最高轉會費紀錄，是利物浦去年從紐卡素引入伊沙克（Alexander Isak）時所繳付的1.25億英鎊。據報道，諾定咸森林此前曾拒絕曼城對艾利洛安達臣的前兩次報價。

目前，艾利洛安達臣正隨英格蘭國家隊在北美洲征戰世界盃，但這樁轉會可能會在世界盃結束前官宣。

艾利洛安達臣（左）正隨英格蘭國家隊在北美洲征戰世界盃。（Reuters）

當被問及球員在世界盃期間完成轉會這一話題時，英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）說：

這關乎常理。我不希望這種事發生在比賽前一天或比賽日當天，這是我們的原則。但如果交易能夠私下、高效且低調地達成，那我們總是樂見其成。因為讓球員清楚自己的未來前景是對球隊有幫助的。

英格蘭隊將於周日（28日）在新澤西迎來與巴拿馬隊的L組最後一戰，在此前的兩場小組賽中，艾利洛安達臣在4：2擊敗克羅地亞隊以及隨後0：0悶平加納隊的比賽中都正選出場。

艾利洛安達臣（左）世界盃兩場小組賽均正選上場。（Reuters）

在剛剛結束的上賽季英超聯賽中，由哥迪奧拿（Pep Guardiola）執教的最後一個賽季裏，曼城最終屈居阿仙奴之後得亞軍，但斬獲足總盃和聯賽盃這兩座獎盃。而諾定咸森林在賽季的大部分時間裏都接近護級區域，不過憑藉賽季末段的一波強勁反彈，最終排名第16位成功護級。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】