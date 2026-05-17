英超︱沙比阿朗素成車路士領隊簽約4年　再與利物浦擦身而過

2年零4個月前，當高普宣布2023/24季尾離隊，利物浦球迷曾憧憬昔日名將沙比阿朗素無縫接任。當時沙比選擇留在利華古遜，之後利物浦找上來自荷蘭的史諾接手，領軍首季便贏得英超冠軍，而沙比去年夏天離開德國，重返曾效力的另一大球會皇家馬德里執教。

不料沙比在皇馬執教半季便離任，利物浦贏得冠軍後的這一季，表現卻大倒退，「去高普化」之下戰績不似預期，遲遲未能鎖定來季歐聯資格，球迷對史諾愈來愈不滿，再次期盼沙比的到來，可惜只換來再次的失望。隨着利物浦管理層留用史諾，沙比阿朗素重返英超，卻是出任競爭對手車路士的主帥。



沙比阿朗素成車路士領隊簽約4年。（路透社）

沙比阿朗素踢而優則教 利華古遜立戰功炙手可熱

有別於季中離任的馬列斯卡或之後聘任的羅仙尼亞，沙比阿朗素的職銜不止是男子一隊主教練（head coach），而是領隊（manager），而且車路士還提供一紙長達4年的合約，相當有誠意。

球員年代在利物浦、皇馬、拜仁贏盡獎盃的沙比，2017年掛靴後踢而優則教，重返母會皇家蘇斯達執教B隊，大獲好評下2022年10月出任利華古遜主帥，將這支護級球隊一下子改造成前列份子，之後一季更打破拜仁壟斷領利華古遜贏得德甲及德國盃雙冠，歐霸亦晉身決賽，終不敵阿特蘭大得亞軍。

受盡球迷批評的史諾，料來季續任利物浦主帥。（Getty Images）

利物浦兩度與他擦身而過 走進車路士亂局是福是禍？

短短時間便令利華古遜脫胎換骨，沙比本人亦成為各大豪門追逐的炙手可熱教練人選，皇馬給他3年合約接替安察洛堤，不足8個月便離任收場，今年1月與皇馬分道揚鑣，當史諾今季帶領利物浦愈戰愈頹，外界曾估計沙比終有機會重返紅軍。曾傳出易帥消息的紅軍，終決定暫留史諾，帥位空懸的車路士見機不可失，立即全力爭取沙比加盟，正當藍軍在足總盃決賽不敵曼城，同日球會宣布簽入這位44歲少帥，利物浦再次與他擦身而過。

車路士自從易主以來，美國班主托德波里與管理層的決定不時為人垢病，入主首季初辭退功勳主帥杜慈，重金找來樸達，弄出一場「大龍鳳」結果落得失敗收場，找林柏特企圖穩定軍心，亦毫無幫助。之後找上領李斯特城升班的馬列斯卡，漸漸重拾隊型，上季先贏得歐協聯冠軍，繼而在去年夏天更贏得擴充版的世界冠軍球會盃。

沙比阿朗素在皇馬的失敗未影響「行情」，獲車路士4年長約。（Getty Images）

「車路士班主和管理層與我擁有同樣野心」

然而馬列斯卡與管理層不咬弦愈演愈烈，最終亦是離隊收場，車路士從系統內提拔羅仙尼亞，竟簽下6年半長約，3個多月便被炒，球隊再次落入無人管治的亂局。車路士希望沙比阿朗素的加盟，能為球會帶來穩定，從他在利華古遜的往績，沙比確有能力在短時間內助球隊扭轉乾坤。沙比表示，「車路士是全球其中一間最大球會，能成為這間偉大球會的領隊讓我感到非常自豪。」

「從我與球會班主及領導層的對話，我們明顯地擁有相同野心——我們希望建立一支能持續在最高水平作戰和爭取錦標的球隊。」沙比讚揚，隊中球員擁有極大潛力， 「現在是時候專注在努力工作，建立正確文化和贏得獎盃。」

問題是，車路士作為其中一個著名的「英超主帥墳墓」，沒有任何一人能夠長留帥位，而且失敗的機率遠高於成功者。沙比能否突破魔咒，還是淪為另一位「解約金獵人」？