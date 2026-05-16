英格蘭足總盃｜曼城挫車路士捧盃　施美安神龍擺尾怪腳奠勝

英格蘭足總盃決賽本港時間周六晚上溫布萊球場上演，曼城憑安東尼施美安在下半場一招神龍擺尾施展怪腳射破車路士大門，助藍月亮曼城第8度捧起英格蘭足總盃。



雙方開賽後互有攻守但攻勢未見入肉，至27分鐘，夏蘭特門前執雞剷射入網，旁證舉旗指越位在先，曼城食詐糊。

雙方門將賽前成焦點：

雙方半場互交白卷，換邊後僅2分鐘，施美安接應奧萊利傳中頭槌攻門，僅僅越楣高出。

夏蘭特上半場曾將球送入網，惜被判越位食詐糊。（Getty Images）

戰情其後一直膠著，至72分鐘，曼城夏蘭特右路傳中，施美安禁區內轉身快伸後腳將皮球撞向遠柱入網，曼城率先打破僵局。

安東尼施美安（左）轉身時快腳將皮球用後腳撞入，為曼城先開紀錄。（Getty Images）

曼城最終憑藉施美安這唯一入球，繼2023年後再度捧起足總盃，是球會史上第八度贏得此錦標。

車路士正選陣容（4-2-3-1）

1 羅拔山齊士

27 古斯圖、29 科芬拿、6 高維爾、21 哈圖

24 列斯占士、25 卡些度

10 高爾彭馬、8 安素費南迪斯、3 古古列拿

20 祖奧柏度



曼城正選陣容（4-2-3-1）

1 查福特

27 馬菲奧斯紐尼斯、45 古辛洛夫、15 古希、33 尼高奧萊利

16 洛迪、20 貝拿度施華

42 施美安、7 馬莫殊、11 杜古

9 夏蘭特

