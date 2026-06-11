英超｜阿根廷後衛辛尼斯將加盟熱刺　曾助般尼茅夫連續16場不敗

【英超】熱刺周三（6月10日）宣布簽下後衛馬高斯辛尼斯（Marcos Senesi），這位阿根廷國腳在離開般尼茅夫後，將於7月1日正式加盟球隊。



現年29歲的辛尼斯在般尼茅夫效力了四個賽季，在各項賽事中出場128次，他在上賽季結束後合同到期時選擇自由身離開。熱刺上賽季在英超聯賽中險些降級，為了補強防線，辛尼斯成為主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）執掌帥印，簽入後衛羅拔臣（Andrew Robertson）之後的第二筆簽約。

效力於英超般尼茅夫的阿根廷後衛馬高斯辛尼斯。（Getty Images）

辛尼斯今季在般尼茅夫比賽精華：

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辛尼斯在聲明中說：「從一開始，球會就展示出他們為什麼想要我，以及他們多麼渴望讓我成為球隊重建計劃的一部分。這令人興奮，我迫不及待想要參與其中。」

「每次踏上球場，我都會竭盡全力讓球迷們感到自豪，並帶領球會回到屬於它的位置。我想和熱刺一起贏得榮譽，我會為了實現這一目標而傾盡所有。」

辛尼斯上賽季在般尼茅夫發揮了關鍵作用，幫助球隊取得連續16場比賽不敗的戰績，並實現11場零封。

辛尼斯（右）上賽季助般尼茅夫取得連續16場比賽不敗的戰績。（Getty Images）

迪沙比說：

馬高斯辛尼斯的經驗、控球能力以及競爭意識將在防守端增強我們的實力，同時也能給我們的戰術陣型帶來靈活性。

「他在一支注重傳控的球隊中踢得遊刃有餘，閲讀比賽能力極強，並且具備在充滿挑戰的環境中蓬勃發展的個性。」

熱刺在上賽季的英超聯賽中最終排名第17位，僅高出降級區2分。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】