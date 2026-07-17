WTT青少年挑戰賽｜港隊烏蘭巴托站摘兩銅　麥明芯U17女單季軍

港乒小將在主場戰畢WTT青少年挑戰賽後，即赴蒙古烏蘭巴托轉戰另一分站，香港隊率先摘下兩銅，麥明芯在U17女單與季倫熙／楊以琳於U19混雙分別摘季。



麥明芯上周出戰WTT青少年挑戰賽香港站，分別於U19女單及U19混雙摘銅，今站轉戰U17女單，首圈輪空直入16強後，之後兩場打足5局，險勝中華台北的彭彥融和陳芷妍晉級四強，準決賽再遇本站冠軍，中華台北球手陳祈韻。

首局兩邊各自衝分戰至6：6，之後麥明芯連取3分拉開比數，並把優勢帶到最後，先勝一局11：8。第二局麥明芯發揮未如上局，陷入3：7的困局，之後雖然追平但尾段再出現失誤，被扳平局數1：1。第三局兩邊旗鼓相當，全局分差最多只有兩分，鬥到兩次「刁時」後麥明芯未能把握機會，讓對手再得一局。第四局上半局戰況與第三局近似，直到中段麥明芯被對手連取3分，拉開差距，麥明芯最終局數1：3落敗，無緣決賽，繼香港站後再奪銅牌。

麥明芯青少年常規挑戰賽烏蘭巴托站奪U17女單季軍。（中國香港乒乓球總會）

季倫熙/楊以琳青少年常規挑戰賽烏蘭巴托站U19混雙奪銅。（WTT）

U19混雙方面，麥明芯上站夥拍邱鈞霆奪季，今站拍檔換上王昀希，止步八強。港隊組合季倫熙／楊以琳在香港站U15摘銅，今站戰U19組別，相繼擊敗蒙古組合及和隊友黎騏豪／阮芯諾後，4強不敵韓國組合Lee Seungsoo/ Lee Yeseo，奪銅而回。