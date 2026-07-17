球王比利世界盃決賽球衣以3800萬天價成交　仍未夠馬勒當拿戰袍貴

【足球】蘇富比拍賣行星期四（7月16日）宣布，巴西傳奇球王比利（Pele，又譯貝利）在1958年世界盃決賽中身穿的10號球衣在紐約以490萬美元（約3800萬港元）的天價成交。這不僅刷新比利個人相關紀念品的最高拍賣紀錄，也使它成為有史以來第二昂貴的足球戰袍。



在這場備受矚目的拍賣會上，共有超過五名買家參與競爭，經過10輪競價後落槌。1958年的瑞典世界盃決賽中，年僅17歲的比利正是穿着這件藍色10號球衣梅開二度，幫助巴西隊以5：2擊敗東道主瑞典，奪得隊史首座大力神杯。時至今日，他仍然保持着世界盃決賽歷史上最年輕進球者的傳奇紀錄。

巴西球王比利的球衣。（Reuters）

比利於2022年因病逝世，享年82歲。他當年的這件戰袍在時隔數十年後展現出驚人的商業價值升幅。根據蘇富比的數據，這件球衣曾在2004年於倫敦進行過一次拍賣，當時的成交價僅為70505英鎊（約75萬港元），這意味着在過去22年裏，這件歷史見證物的價值暴漲超過50倍。

巴西球王比利。（影片截圖：X@g1）

在世界足球球衣拍賣史上，這件1958年戰袍目前僅次於阿根廷已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）的藍白戰衣。2022年，馬勒當拿在1986年世界盃對陣英格蘭時上演「上帝之手」與「世紀進球」所穿的球衣，在蘇富比拍出930萬美元（約7300萬港元）的創紀錄天價。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】