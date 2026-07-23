劍擊世錦賽｜博茨瓦納重劍第一人　逐奧運夢困難重重仍砥礪前行

裁判一再拉低博茨瓦納（Botswana）女子重劍代表莫迪絲（Aobakwe Modise）的保護服，確保覆蓋腰部，原來這件戰衣已經有7年歷史，29歲的莫迪絲上次參加世界錦標賽，也是穿上相同的戰衣。

博茨瓦納這個接壤南非、納米比亞、津巴布韋等的非洲內陸國家， 縱然以出產鑽石聞名，不代表過着富裕的生活。劍擊以外，莫迪絲為了生計從事資訊科技行業，每星期僅周末兩天訓練，更長達4年沒有海外比賽的機會，隊友們紛紛放棄劍擊，為了熱愛，莫迪絲仍然踏上劍道，「我會打到自己打不動為止」。



博茨瓦納上一次走進世人目光，或許是巴黎奧運，當時飛人迪保高（Letsile Tebogo）在男子200米奪得首面奧運金牌，讓世人知道這個以出產鑽石聞名的非洲國家，不止盛產鑽石，同時盛產飛人。

BOT這英文簡稱，在劍擊世界甚為少見。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

那麼劍擊呢？印在保護服背後的國家英文簡稱BOT，同刺在劍褲上的博茨瓦納國旗，實在甚少出現在劍擊世界。

莫迪絲是兩名來港參賽的博茨瓦納劍手之一，同時是她生涯第二次參加世錦賽，小組賽以4：3力克智利劍手，取得她的世錦賽首勝，惜其後與英國及澳洲劍手皆以一劍飲恨，無緣過關。莫迪絲在劍道上奮鬥時，她非孤身作賽，身後總有兩名穿上粉藍色、印有博茨瓦納英文名字的外套，一人是國家隊經理，另一人是隊友兼教練Koketso Masena。

莫迪絲在劍道上奮鬥時，她非孤身作賽。（趙子晉攝）

莫迪絲的隊友，同時是她今次的教練。（趙子晉攝）

在香港10800公里外的博茨瓦納，劍擊在當地是小眾運動，如今只有4間活躍的劍會，當地比賽參加人數只得50人左右。2014年，博茨瓦納主辦非洲青年運動會，作為東道主，當然希望更多運動員參賽，因而發展劍擊，莫迪絲正是因此執劍，惟熱潮一過，劍擊人口逐漸減少，加上早年的疫情，戰友紛紛放棄劍擊，莫迪絲是少有選擇留在劍道上的。

莫迪絲小組賽取得生涯世錦賽首勝。（趙子晉攝）

以運動作職業，在香港司空見慣，在博茨瓦納卻不常見，莫迪絲為了生計從事IT行業，同時兼顧劍擊，每星期只有周末可訓練兩天，因為當地的教練也有正職，甚至連比賽、練習也是得來不易。莫迪絲今年接連參加非洲錦標賽及世錦賽，上一次連打兩項錦標賽，已經是2019年，成為博茨瓦納第一人，但7年間未有參加任何國際賽，今年之前，再上次比賽是2022年的非錦賽，長達4年未有在國外比賽。

莫迪絲曾經長達4年未有海外比賽。（趙子晉攝）

兩屆世錦賽的7年間，莫迪絲積極爭取海外比賽的機會，偏偏陰差陽錯，每次賽前總有阻滯，曾因總會忘記報名，或是簽證問題而未能參賽。國內比賽水平不高，維持這種「無比賽，只練習」的狀態近4年，加上疫情影響，莫迪絲依然留在劍道，原因非常簡單。

「因為熱愛，就是如此簡單，我夢想有一天我們能夠登上奧運的舞台，甚至踏上頒獎台。」或許是妙想天開，但莫迪絲敢於想像，巴黎奧運的200米金牌也是沒人料到，連想都不敢更遑論實行，「我們也想啟發博茨瓦納的下一代....」

莫迪絲也有奧運夢，希望啟發國家的新一代。（趙子晉攝）

沒有實際行動，夢想只可停留在想像，莫迪絲遇上是實際的問題，欠缺資金資助她四處征戰，透過比賽增強實力，或赴歐洲接受高水平的訓練。「今年可以打，或許下年、後年也沒有機會再出戰....」原本莫迪絲參加世錦賽前在香港訓練營，卻因經費問題，只可來港參加比賽，錯過交流的機會，她希望更多贊助商出手相助，不要等到有成績才資助。

莫迪絲身上的劍擊服，正是7年前世錦賽的同一套戰衣，尺寸難免有出入，連劍擊服也未能置新裝，她依然艱苦支持下去。兩年後的洛杉磯是莫迪絲的目標，若不能爭取更多資金，外出參加國際賽，難以爭取世界排名爭取入場券，連打外圍賽的難度也不低，但她的字典沒有放棄，「我會堅持到自己打不動為止....」

因為希望才堅持，與因為堅持才有希望，莫迪絲毫無疑問是後者，繼續掙扎求存，向奧運夢邁進。