劍擊世錦賽｜陳渭泠一劍飲恨止步　吳海諦朱嘉望攜手闖正賽

朱嘉望力克委內瑞拉劍手，吳海諦輕取埃及選手，兩名港隊重劍女將雙雙露出滿意的笑容，打入周六（25日）的正賽圈，與佘繕妡攜手出戰。有人歡喜有人愁，另一港將陳渭泠與正賽資格擦身而過，她強忍淚水，坦言「結果不是我想要的」。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤、湯致遠



陳渭泠。（湯致遠攝）

香港世界劍擊錦標賽正式開鑼，今日（22日）率先上演男子花劍及女子重劍資格賽，佘繕妡藉世界排名直接過關，陳渭泠、朱嘉望、吳海諦出戰資格賽，力爭晉級。

陳渭泠小組賽連贏4場，惟最後分別不敵美國及澳洲劍手，以4勝2負晉級淘汰賽，首圈先以15：12擊敗捷克劍手Doubova Dominika，最後一場對哈薩克劍手Nikolaichuk Sofiya，雙方互有領先，經過三局後未能分出勝負，以「決一劍」決勝，最終陳渭泠以一劍飲恨，7：8吞下敗仗，未能更進一步。

陳渭泠小組賽初段表現突出，連贏4場。（中國香港劍擊總會）

「今日結果不是我想要的.....」陳渭泠賽後在面罩內強忍淚水，她坦言今次參賽壓力大，「最近自己對比賽成績的期望很高，我覺得自己每一次都應該要打到入64強，甚至走得更遠。」陳渭泠早前在最後一站法國世界盃小組賽全勝，以小組第一晉身正賽圈，她自信有能力踏上更高的舞台，加上今次在主場出擊，家人從新西蘭遠道而來，早已購買個人賽正賽的門票，難免增添壓力，慢慢變成無形的壓力。

「年輕時沒有經驗就覺得甚麼都不怕，甚麼都可以試，現在有經驗了，總覺得不可以再犯同樣的錯誤，對自己要求更高，反而比賽時更多擔心。」陳渭泠今次被無形壓力擊倒，她希望在未來數天調整自己，在團體賽好好發揮，成為隊友們的最強後盾，「要讓我的隊友們感到驕傲。」

（中國香港劍擊總會）

吳海諦朱嘉望攜手闖正賽

朱嘉望（Moonie）小組賽錄得4勝2負，在淘汰賽先後擊退菲律賓及委內瑞拉劍手，連續兩年晉身世錦賽正賽圈，Moonie賽後露出燦爛笑容：「前四站未能晉級，讓我不斷質疑自己究竟今次能不能晉級，但今日教練、媽媽、未婚夫的支持和眾多觀眾的打氣聲給予了我力量，今日終於入到正賽了！」

朱嘉望連續兩年晉身世錦賽正賽圈。（湯致遠攝）

年僅16歲的吳海諦（Haidi），因學業缺席大部分成年組國際賽，Haidi卻在世錦賽取得突破，首闖64強，賽後與姜海濤教練相擁慶祝，這名小妮子對戰果喜出望外，「今次真的是很大的驚喜，第一次在主場打世錦賽，在家人的見證下取得突破特別開心。」

吳海諦與姜海濤教練相擁慶祝。（中國香港劍擊總會）