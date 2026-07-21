劍擊世錦賽｜香港9年後再辦劍擊大賽　港隊主場出擊聲勢今非昔比

2017年，香港首度舉辦劍擊大賽，在亞洲國際博覽館上演亞洲錦標賽；2026年，亞博即將舉行另一劍擊盛事，世界劍擊錦標賽初次落戶香港，香港劍迷有望在主場欣賞高水平劍擊。

相隔9年，場地同樣是亞洲國際博覽館，兩項賽事規模大不同，而東道主香港隊的聲勢也是今非昔比。



香港2017年曾經舉辦亞洲錦標賽。（資料圖片／李澤彤攝）

香港在2017年舉辦亞洲錦標賽，是首次主辦劍擊大賽，無疑是當年本地劍壇的盛事，不少小將獲門票入場欣賞賽事，同時為港隊打氣。當年亞錦賽雲集亞洲頂級劍手，近350人參賽，各個劍種個人項目約5﹑60人參加，亞博五號館足以運作整個比賽，就算加上觀眾席都不算擠擁。

相隔9年，亞洲國際博覽館再度成為本地劍擊大賽的場地，本地劍迷對亞博絕不陌生，除了上年的全運會劍擊項目，亞博接近每年也有機會舉辦劍擊賽事，國際賽如花劍世界盃﹑青少年重劍世界盃，或是本地的香港公開賽等，過去也在博覽館上演。

當年亞錦參賽名單中，6名劍手將於今年世錦再次主場出擊。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港首辦世錦賽 逾1450名劍手參賽

世界劍擊錦標賽是最大規模的劍擊賽事，今年首次落戶香港，吸引1460名來自114個國家及地區的劍手來港，遠比過往的世界盃分站或本地賽具規模。賽事將在一號館Arena及二號館進行，Arena是主場館，設有決賽高台及顏色劍道，亦有6000座位，二號館則進行資格賽。無論是正賽或資格賽，觀眾也可購買門票入場觀看。

9年前的亞洲錦標賽，張家朗與江旻憓殺入決賽，雙雙奪銀，加上6個劍種團體賽全數摘銅，惟當時的佳績只留在圈子內。9年後的世界錦標賽，香港劍擊隊屢創佳績，由張家朗稱霸東京奧運，4年後在巴黎再衛冕，偕江旻憓連奪兩金，蔡俊彥上年夏天首膺世界冠軍，香港劍擊出產多個「世一」及世界冠軍，佳績頻頻使今年世錦賽的聲勢比以往強大。

對比9年前的亞錦賽陣容，今年世錦賽6名劍手有當年主場經驗，包括張家朗﹑何思朗﹑朱嘉望，而男子重劍的陣容最完整，當年合力摘銅的方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天仍在陣中。

張家朗2017年曾在主場摘銀。（資料圖片／李澤彤攝）

9年前亞錦奪銅的港隊男重，如今方凱申﹑何瑋桁﹑吳浩天仍在陣中。（資料圖片／李澤彤攝）

香港劍擊近年憑成績走進港人眼簾，使劍擊愈多愈人關注，世錦賽開賽前已有不少劍迷，自發為港將們創作手幅﹑小卡等應援物，為香港隊打氣。港隊今次「夫添」派出24人，與來自世界各地的好手對壘，由張家朗﹑蔡俊彥領軍的港隊男花，今季國際賽表現亮眼，Ryan個人賽先後奪得世界盃一金一銀，張家朗則兩站摘銅，兩人合力夥拍師弟們出戰團體賽，5站世界盃3站登上頒獎台，盡攬金﹑銀﹑銅，加上早前的亞錦賽奪銀，氣勢正盛，力爭主場衝擊世界冠軍。

男花四子力爭在主場登頒獎台。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港劍擊隊在世錦賽前會見傳媒。（梁鵬威攝）

世界劍擊錦標賽香港隊名單

男子花劍個人及團體賽：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

女子花劍個人及團體賽：鄭曉為、陳諾思、梁雅蕾﹑梁殷僑*

男子重劍個人及團體賽：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

女子重劍個人及團體賽：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

男子佩劍個人及團體賽：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

女子佩劍個人及團體賽：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文



*符妤名因膝傷未能參賽



世界劍擊錦標賽賽程



7月22日：男子花劍、女子重劍個人賽資格賽

7月23日：男子重劍、女子佩劍個人賽資格賽

7月24日：男子佩劍、女子花劍個人賽資格賽

7月25日：男子花劍、女子重劍個人賽正賽

7月26日：男子重劍、女子佩劍個人賽正賽

7月27日：男子佩劍、女子花劍個人賽正賽

7月28日：男子花劍、女子重劍團體賽

7月29日：男子重劍、女子佩劍團體賽

7月30日：男子佩劍、女子花劍團體賽

