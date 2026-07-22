劍擊世錦賽｜17歲何承謙延強勢全勝晉級　梁千雨飲恨無緣正賽

首次參加完整劍擊國際賽賽季，「細孖」何承謙由無排名躍升至第27，這名17歲的小將今年首度參加世界劍擊錦標賽，初戰大舞台，縱然昨晚緊張到失眠，未有影響細孖發揮，在資格賽延續強勢，小組賽全勝直入正賽圈。另一港將梁千雨則力戰不敵法國劍手無緣正賽，他希望好好調整，在團體賽再有好表現。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤、湯致遠



17歲何承謙首戰世錦賽。（趙子晉攝）

香港首度主辦世界劍擊錦標賽，一連9日在亞洲國際博覽館上演，首日賽事率先進行男子花劍資格賽，當中蔡俊彥及張家朗以世界排名直入正賽圈，梁千雨與何承謙角逐正賽席位。

上年夏天的何承謙，還未有任何世界排名，從季初首站在馬略卡驚喜闖入16強，然後利馬大獎賽創出個人最佳，首次殺入8強，緊接在季尾的上海大獎賽再躋16強，加上初戰亞錦賽同樣晉身16強，細孖的世界排名一口氣躍升至27位。

何承謙首獲世錦賽資格，更在主場出戰，緊張難免，「好緊張，有史以來最緊張的比賽，畢竟規模僅次於奧運會，昨晚凌晨3時才入睡.....」男花分組賽今早9時開賽，細孖初段未入局兼手緊，首場以5：4險勝澳門的梁哲尚，其後漸入佳境，先後擊敗菲律賓、韓國、印度、塞內路斯及巴西劍手，結果6場全勝，直接晉身正賽圈。

（趙子晉攝）

首戰世錦賽即入正賽，何承謙滿意成績，對個人表現卻有所保留，「全勝（成績）當然滿意，但表現卻一般，始終有點緊張而手緊，幸好Greg（港隊花劍教練Gregory Koenig）不斷指點，提醒每場都當作第一場，自己才把握到機會出線。」

何承謙首圈將鬥英國劍手占美曲克（Jaimie Cook），細孖未有訂立任何目標，希望純粹打好每一場，「暫時未有太多目標，希望當成是普通比賽，好好享受在香港比賽的感覺，以純粹的心態打好每一場。」

每場逐場調整，多得教練Greg提點。（趙子晉攝）

另一港將梁千雨小組賽3勝2負，先以15：10力克埃及劍手，惡鬥法國劍手Alexandre Sido。首日賽事也有不少劍迷入場支持，當千雨出戰時，劍道兩端聚集不少支持者，為千雨打氣。梁千雨該場開局不俗，連取5分，其後被對手收復失地再落後，千雨在比分一直緊咬對方，戰至11：13再負兩分，以11：15飲恨，無緣正賽。

「發揮很普通，算不上差，但也不算好，細節位可以處理得更好....」梁千雨賽後如此自評。最後一場面對的法國劍手，港隊近年時與法國隊交流，互相甚為熟路，千雨希望在領先時拉開分差，卻因心急而失去優勢，「與他（Alexandre Sido）都甚為熟悉，領先後想擴大優勢，一心急就出現失誤，失幾分便自亂陣腳，平時大家的實力都很接近，今場有能力擊敗對手，有點可惜。」

（陳綵瑤攝）

（湯致遠攝）

（湯致遠攝）

（湯致遠攝）