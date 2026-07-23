世界盃決賽遭柏利迪斯抱摔　西班牙中場加維：他不應因此被禁賽

【足球】雖然在世界盃決賽後遭「鎖喉」被摔，西班牙中場球員加維（Gavi）並不認為動手的阿根廷中場柏利迪斯（Leandro Paredes）應該為賽後的過激言行而遭到禁賽。



賽後，對決雙方阿根廷與西班牙球員仍留在場上，氣氛劍拔弩張。就在雙方球員糾纏不清時，柏利迪斯突然從後方衝出撞向加維，引發更激烈的推撞，過程中甚至有人揮拳。

世界盃決賽阿根廷對陣西班牙賽後，雙方爆發衝突。（Reuters）

國際足協（FIFA）本周早些時候透露，將指派檢察官對此事展開調查。

雖然看似在衝突中被襲擊，加維仍認為柏利迪斯不應受到禁賽處罰。21歲的加維在賽後對媒體說：

我不認為他應該被禁賽，我明白這個行為會給孩子們留下不太好的印象，但我認為足球也有這樣的一面——涉及身體對抗，也更具侵略性。

「最合理的做法是在比賽期間直接把他罰下，這就行了。歸根結底，我認為這都是足球的一部分，足球就是這樣。」

世界盃決賽阿根廷對陣西班牙賽後，雙方爆發衝突。（Reuters）

加維是在嘗試維護隊友艾利加西亞（Eric Garcia）時被捲入這場衝突。柏利迪斯也有前科，曾經因賽後行為不良被登記在紅卡罰下名單中，但不久後這個記錄被刪除。

柏利迪斯事後談起這件事時指出：

賽後我只想和他們說話，但他們（西班牙）的隊友表現得非常有攻擊性，導致場面變得有些失控……他們沒必要動手，這太幼稚了。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】