世界盃｜美斯領銜球迷票選11人 未獲金球獎阿根廷足總替其呼冤
撰文：胡卉忻
出版：更新：
國際足協正式公布由球迷票選的世界盃2026最佳陣容，阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）與後防利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）雙雙入選，阿根廷足總（AFA）官方網站隨即發文祝賀，盛讚兩人在本屆賽事的卓越貢獻，同時亦強調美斯表現出色卻未獲最佳球員不合理。
FIFA公布的4-3-3最佳陣容中，美斯前鋒線上領銜，而利辛度馬天尼斯則以穩健的防守鎖定中堅一席。分組賽一戰成名的佛得角門將禾仙夏（Vozinha）獲39.6%的最高支持率；挪威神射手夏蘭特（Erling Haaland）則以27.46%的得票率緊隨其後。
2026世界盃球迷票選11人陣容：
門將：禾仙夏（佛得角）
後衛：柏度樸路（西班牙）、利辛度馬天尼斯（阿根廷）、烏柏美卡奴（法國） 、古古列拿（西班牙）
中場：洛迪（西班牙）、 奧利斯（法國）、比寧咸（英格蘭）
前鋒：美斯（阿根廷）、夏蘭特（挪威）、麥巴比（法國）
阿根廷足總通過網站直言兩名球員是帶領球隊殺入決賽的關鍵球員，不過阿根廷足總在文中特別提到：「隊長美斯還成為世界盃上最惹爭議的話題之一，儘管他在阿根廷的征程中發揮了決定性作用，卻未能當選賽事最佳球員。」
今屆年滿39歲的美斯展現出驚人的統治力，數據甚至優於當打之年，上陣8場比賽貢獻8個入球並送出4次助攻，更5度獲評為單場最佳球員。
然而，FIFA最終將金球獎頒發予西班牙奪冠隊長簡迪（Rodri），當時在頒獎典禮上洛迪領受獎座時，現場大批球迷自發高唱美斯的名字，為這位阿根廷球王鳴不平。回顧歷屆，美斯曾在2022、2014兩獲金球，而近26年來，僅2022、2026世界盃的金球先生出自冠軍隊，2010世界盃更由並未奪得獎牌的烏拉圭球員科蘭（Diego Forlán）當選。
世界盃︱紅牌罪人竟稱：以最好方式代表阿根廷 紅軍中場發文挑機世界盃｜袁文傑狠批阿根廷失控丟架 球王美斯不勸阻全無領袖風範世界盃餘溫︱阿根廷輸波打人主角紅牌離奇消失 FIFA調查仍可被罰世界盃｜西班牙巡遊近200萬人參加 耶馬藉紙板嘲阿根廷柏利迪斯6月才遭「拉眼角」歧視！韓國女網紅拿美斯球衣當抹布 球迷怒批世界盃｜阿根廷輸波職球員動粗 FIFA啟動調查 恐面臨罰款和禁賽來稿｜世界盃2026的三張臉孔：政治、資本與身份政治世界盃｜阿根廷拒看西班牙捧盃 全隊背對頒獎台被轟沒品｜有片世界盃｜西班牙機師廣播謊稱阿根廷奪冠 球迷狂歡後知被耍｜有片世界盃｜第一千金伊萬卡優雅穿搭吸睛 特朗普坐直升機俯瞰賽場世界盃｜「Drake詛咒」再現 饒舌天王豪擲150萬元阿根廷慘賠世界盃｜阿根廷球迷騷亂15人被捕 總統宣布全國放假一天慶祝奪亞LV再度護航大力神盃！2026世界盃專屬行李箱亮相 推3款限量藏品世界盃｜安素費南迪斯領紅累阿根廷落敗 英媒指報應 網民：活該世界盃2026決賽樊振東客串做講波佬 稱西班牙勝在貫徹足球哲學世界盃｜特朗普賽前力挺阿根廷遭絕殺 支持球隊全輸成「掃把星」