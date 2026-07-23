世界盃｜美斯領銜球迷票選11人　未獲金球獎阿根廷足總替其呼冤

國際足協正式公布由球迷票選的世界盃2026最佳陣容，阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）與後防利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）雙雙入選，阿根廷足總（AFA）官方網站隨即發文祝賀，盛讚兩人在本屆賽事的卓越貢獻，同時亦強調美斯表現出色卻未獲最佳球員不合理。



FIFA公布的4-3-3最佳陣容中，美斯前鋒線上領銜，而利辛度馬天尼斯則以穩健的防守鎖定中堅一席。分組賽一戰成名的佛得角門將禾仙夏（Vozinha）獲39.6%的最高支持率；挪威神射手夏蘭特（Erling Haaland）則以27.46%的得票率緊隨其後。

FIFA球迷票選最佳11人。（FIFA）

2026世界盃球迷票選11人陣容：

門將：禾仙夏（佛得角）

後衛：柏度樸路（西班牙）、利辛度馬天尼斯（阿根廷）、烏柏美卡奴（法國） 、古古列拿（西班牙）

中場：洛迪（西班牙）、 奧利斯（法國）、比寧咸（英格蘭）

前鋒：美斯（阿根廷）、夏蘭特（挪威）、麥巴比（法國）



阿根廷足總通過網站直言兩名球員是帶領球隊殺入決賽的關鍵球員，不過阿根廷足總在文中特別提到：「隊長美斯還成為世界盃上最惹爭議的話題之一，儘管他在阿根廷的征程中發揮了決定性作用，卻未能當選賽事最佳球員。」

西班牙主場簡迪獲今屆金球獎。（Retuers）

今屆年滿39歲的美斯展現出驚人的統治力，數據甚至優於當打之年，上陣8場比賽貢獻8個入球並送出4次助攻，更5度獲評為單場最佳球員。

然而，FIFA最終將金球獎頒發予西班牙奪冠隊長簡迪（Rodri），當時在頒獎典禮上洛迪領受獎座時，現場大批球迷自發高唱美斯的名字，為這位阿根廷球王鳴不平。回顧歷屆，美斯曾在2022、2014兩獲金球，而近26年來，僅2022、2026世界盃的金球先生出自冠軍隊，2010世界盃更由並未奪得獎牌的烏拉圭球員科蘭（Diego Forlán）當選。