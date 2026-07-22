世界盃︱紅牌罪人竟稱：以最好方式代表阿根廷　紅軍中場發文挑機

阿根廷在2026世界盃決賽期間及賽後種種劣行，成為全球熱話，尤其是賽後「輸波打人」，廣泛被批評欠缺體育精神。比賽進入加時前紅牌被逐的車路士中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），竟發文宣稱球隊「一直以最好的方式代表阿根廷」，而利物浦中場麥阿里士打（Alexis Mac Allister）更多謝敵對球迷的嘲諷，令他們為阿根廷人倍感自豪。

阿根廷本身正陷入一場公關災難，此時此刻兩個年輕人這樣火上加油，不禁疑惑：到底他們是否已忘記，自己還要回英國上班？



世界盃2026︱安素費南迪斯一記危險動作將西班牙守將古巴斯整個人撞到飛起，兩黃一紅被逐。（路透社）

安素撞飛古巴斯連環圖：

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阿根廷與美斯上屆眾望所歸奪冠 今屆茅招盡出風評大逆轉

球王美斯（Lionel Messi）上屆世界盃在眾望所歸下領阿根廷奪冠，然而今屆這支南美勁旅展現了他們的另一面，尤其是4強對英格蘭及決賽對西班牙兩仗期間多次施展「超技術」，令他們的風評180度逆轉。

當中安素費南迪斯在決賽一仗法定90分鐘結束前，一記危險動作將西班牙守將古巴斯整個人撞到飛起，拿下第二面黃牌被逐。阿根廷10人應戰下，終在加時守不住，西班牙以1：0獲勝。

安素費南迪斯發文聲稱：這團隊一直以最佳方式代表阿根廷。（IG）

紅牌罪人安素費南迪斯：這團隊一直以最佳方式代表阿根廷

賽後阿根廷全體球員無一接受傳媒訪問，但其後陸續在個人社交媒體帳戶發文訴心聲。作為阿根廷「輸波罪人」，安素費南迪斯在帖文中未提及他所領的一面紅牌，僅稱：「當時日過去，你們便會明白有些東西較一場比賽的結果更重要。」

「多年來這個團隊一直以最佳方式代表阿根廷，這場決賽教會我們比賽不是只得勝利，而是有關為這件球衣付出一切和永不放棄。」安素續指，能作為團隊一員、在最高水平作戰，「以自豪、謙遜和投入捍衛這件球衣」感到榮幸，並感謝所有阿根廷球迷的支持，「穿上國家隊球衣是我球員生涯最大榮譽，以後每次我都會繼續付出所有去捍衛它。」

麥阿里士打挑機多謝「諷刺我們的人」

全世界在今屆世界盃後對阿根廷幾乎一面倒反感，無論是美斯、安素費南迪斯以及門將達米安馬天尼斯的社交媒體帖文，均對此避而不談，唯獨效力另一英超球會利物的的中場麥阿里士打在長文心聲中，不忘在最後向其他國家球迷發話，「也要多謝其他國家的人傳訊息來諷刺我們或享受我們的痛楚。你們在無意中，幫助我們每天為阿根廷感到愈來愈自豪，多謝阿根廷！」

2026/27球季英超聯賽剛好會在一個月後、即英國時間8月21日開鑼。利物浦首輪會在香港時間8月23日晚上作客紐卡素，車路士則在8月24日深夜作客富咸。安素和麥阿里士打分別為車路士和利物浦的中場主將，可是阿根廷曾在世界盃4強擊敗英格蘭，加上FIFA和球證「偏幫」的爭議，相信一如以往，作客球迷必會向二人報以噓聲。