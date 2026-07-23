世界盃｜阿根廷助教被指賽後揮拳打西班牙球員　艾耶拉致歉｜有片

2026世界盃早已曲終人散，惟阿根廷在決賽不敵西班牙後，場上爆發的衝突和爭議卻仍未平息。網上影片可見，阿根廷名宿助教艾耶拉（Roberto Ayala）似乎曾用力擊打西班牙前鋒奧莫（Dani Olmo）的頸部。艾耶拉對賽後與西班牙球員發生肢體衝突表示遺憾，惟強調當時只是推了一下對方，並沒有揮拳打人。



阿根廷助教艾耶拉被指賽後揮拳打西班牙前鋒奧莫：

據足球新聞網站goal.com報道，在阿根廷於決賽加時0：1輸給西班牙隊後，主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）的助手艾耶拉承認在賽後混亂中推撞西班牙前鋒奧莫有失體面。

艾耶拉在接受瓦倫西亞首都電台Esports Migdia節目採訪時，沒有為自己的行為辯護，承認自己在賽事最後階段的激烈衝突中未能保持職業風度。

艾耶拉坦承：「顯然，我很抱歉。鑑於我所處的位置，我不能讓情緒，或對方的反應，影響我的心情和行為。我感到後悔；對我來說，這些事情就留在過去吧。」

艾耶拉同時澄清，雖然轉播畫面看起來很激烈，但並沒有一些報導所說的那麼嚴重；他當時致力與這位西班牙前鋒球員和解。

艾耶拉強調：「對我來說，事情必須就此打住。與其說是打人，不如說是推了一下，根本不是他們說的打人，而且就到此為止了。這只是對一句玩笑的反應，僅此而已。如果我見到他，我當然會當面向他道歉。」

艾耶拉曾代表阿根廷國家隊上陣115次，並是阿根廷隊2004年勇奪奧運冠軍的成員。