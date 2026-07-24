足球轉會｜巴塞隆拿再添新援　2.6億簽入多蒙特前鋒艾迪耶美

【足球】西甲豪門巴塞隆拿周四（7月23日）宣布，從德甲多蒙特簽下德國前鋒卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）。據報道，包含浮動條款在內的轉會費總額為2900萬歐元（約2.6億港元）。



巴塞隆拿在聲明中說：「艾迪耶美成為巴塞新成員，雙方簽約五個賽季，合同期至2031年6月30日。」

德國前鋒艾迪耶美上賽季效力於德甲多蒙特。（Reuters）

這也是巴塞在今夏窗口花重金從紐卡素簽下英格蘭邊鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）之後，完成的第二筆重量級簽約。

現年24歲的艾迪耶美具備極強的多面性與驚人的爆發力，不僅能勝任中鋒，亦可遊刃於兩側翼鋒。隨着老將羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）轉投美職聯（MLS）的芝加哥火焰，以及英格蘭前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）租借到期回歸曼聯，艾迪耶美的加盟將極大補充巴塞前場的攻擊火力。

效力於馬體會的阿根廷前鋒祖利安艾華利斯。（Reuters）

此外，巴塞已經向馬體會的前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）提交了正式報價，這名阿根廷球星仍是球隊今夏轉會窗口的頭號引援目標。

值得一提的是，現任巴塞主帥菲力克（Hans Flick）早在2021年執教德國國家隊期間，就曾給予艾迪耶美成年國家隊首秀的機會。艾迪耶美於2022年從薩爾斯堡紅牛轉投，在四個賽季中代表球隊各項賽事出場146次，斬獲36個入球。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】