足球轉會｜巴塞隆拿再添新援 2.6億簽入多蒙特前鋒艾迪耶美
撰文：聯合早報
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【足球】西甲豪門巴塞隆拿周四（7月23日）宣布，從德甲多蒙特簽下德國前鋒卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）。據報道，包含浮動條款在內的轉會費總額為2900萬歐元（約2.6億港元）。
巴塞隆拿在聲明中說：「艾迪耶美成為巴塞新成員，雙方簽約五個賽季，合同期至2031年6月30日。」
這也是巴塞在今夏窗口花重金從紐卡素簽下英格蘭邊鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）之後，完成的第二筆重量級簽約。
現年24歲的艾迪耶美具備極強的多面性與驚人的爆發力，不僅能勝任中鋒，亦可遊刃於兩側翼鋒。隨着老將羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）轉投美職聯（MLS）的芝加哥火焰，以及英格蘭前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）租借到期回歸曼聯，艾迪耶美的加盟將極大補充巴塞前場的攻擊火力。
此外，巴塞已經向馬體會的前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）提交了正式報價，這名阿根廷球星仍是球隊今夏轉會窗口的頭號引援目標。
值得一提的是，現任巴塞主帥菲力克（Hans Flick）早在2021年執教德國國家隊期間，就曾給予艾迪耶美成年國家隊首秀的機會。艾迪耶美於2022年從薩爾斯堡紅牛轉投，在四個賽季中代表球隊各項賽事出場146次，斬獲36個入球。
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