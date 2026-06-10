足球｜摩連奴勢重返西甲再掌皇馬　馬高施華接賓菲加帥印

【足球】葡萄牙球會賓菲加星期二（6月9日）正式宣布，主帥摩連奴（José Mourinho）已經離任，並且即將重返西甲豪門皇家馬德里執教。與此同時，賓菲加已火速敲定前富咸主帥馬高施華（Marco Silva）接掌球隊帥印。



賓菲加在向葡萄牙證券市場委員會提交的官方聲明中說，皇家馬德里已經「正式表達簽下摩連奴的意願，並將支付1500萬歐元（約1.4億港元）的費用」，這一金額恰好就是摩連奴合同中的解約條款金額。賓菲加還證實，這名葡萄牙主帥已經同意重返班拿貝球場的轉會。

英超球隊富咸主帥馬高施華。（Getty Images）

在送走摩連奴後，賓菲加隨即宣布與葡萄牙籍教練馬高施華簽下一份為期兩年的合同，他上周剛結束在英超富咸為期五個賽季的執教生涯。

在上周末剛剛結束的皇馬主席大選中，佩雷斯（Florentino Perez）順利獲得連任球會主席，這為摩連奴重返西班牙首都豪門掃清最後的障礙。在此前的競選活動中，將摩連奴帶回皇馬正是佩雷斯的核心承諾之一。

皇馬球會會長佩雷斯。（Getty Images）

現年63歲的摩連奴曾於2010年至2013年首次執教皇家馬德里。在當時的三年任期內，他率領銀河戰艦斬獲一座西甲聯賽冠軍、一座國王盃冠軍和一座西班牙超級盃冠軍，當時也是皇馬與哥迪奥拿（Pep Guardiola）執教的巴塞羅那（Barcelona）在國家打吡中競爭最白熱化的黃金時期。

重新請回極具爭議的摩連奴，對於佩雷斯而言無疑是一場豪賭。在剛剛結束的2025/26賽季中，皇馬再次未能贏得任何一項重大賽事的冠軍，遭遇罕見的連續兩個賽季「四大皆空」的尷尬。

重返皇馬帥位的摩連奴（右）。（Getty Images）

在星期二早些時候，皇馬官方已確認原主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）離職的消息。艾比路亞在今年1月接替沙比阿朗素（Xabi Alonso）臨危受命出任皇馬看守主帥，但他未能將球隊拉回正軌，並在上個月便提前預告，他將在賽季結束後交出帥印。

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