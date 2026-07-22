世界盃｜西甲主席斥國際足聯「摧毀足球產業」　促恩芬天奴下台

西班牙甲級聯賽主席泰巴斯（Tebas）呼籲國際足聯主席恩芬天奴（Infantino）辭職，指他帶領的國際足聯正在「摧毀足球產業」。



泰巴斯接受意大利媒體《米蘭體育報》（La Gazzetta dello Sport）採訪時，嚴厲批評本屆世界盃多項安排，包括強制補水暫停、決賽過長的中場休息時間、美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）停賽處分被延後執行，以及未來可能擴軍至64支球隊參賽等計劃。

當被問及恩芬天奴是否應該下台時，泰巴斯直言：「應該的。我覺得他的時代已結束。」對於恩芬天奴提出未來世界盃可能擴軍至64隊，泰巴斯同樣強烈反對。

泰巴斯說：「並不是所有事情都應該圍繞世界盃。增加參賽球隊數量毫無意義。足球產業並不只有世界盃。」泰巴斯指出，真正支撐足球發展的，是各國聯賽。

國際足聯本屆世界盃規定，出於保障球員健康的考量，美國、加拿大和墨西哥賽區的所有比賽，不論天氣狀況如何，都必須安排三分鐘補水暫停。

2023年5月24日，西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）接受路透社採訪。 （路透社）

本屆世界盃決賽還邀請麥當娜（Madonna）、韓國的防彈少年團（BTS）、夏奇拉（Shakira），以及比伯（Justin Bieber）等歌手演出中場秀，使原本15分鐘的中場休息延長至27分22秒。

泰巴斯對此批評道：「國際足聯想怎麼安排就怎麼安排，一切都是為了自己的利益，而不是為了足球。如果他們需要27分鐘的中場休息，他們就會這樣做。」

他也質疑補水暫停的必要性，稱：「補水暫停根本就是個謊言。西甲也有補水暫停，但只有天氣真的很熱時才會實施。這裏像達拉斯、洛杉磯、亞特蘭大的球場都有空調，我坐在看台上甚至還得穿毛衣。這根本不是為了補水，而是為了廣告。」