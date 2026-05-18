西甲｜波蘭射手利雲度夫斯基告別巴塞隆拿　效力4年奪七冠

【西甲】在基沙文（Antoine Griezmann）於馬德里向效力長達10年的馬德里體育會（Atletico Madrid）深情告別的同時，利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）在巴塞隆拿（Barcelona）也有屬於自己的盛大歡送儀式。



與基沙文一樣，利雲度夫斯基將在本賽季末離開現東家，香港時間星期一（5月18日）凌晨3：1戰勝貝迪斯（Betis）的西甲聯賽，是在為巴塞隆拿踢的最後一場主場賽。

利雲度夫斯基在巴塞隆拿也有屬於自己的盛大歡送儀式。（Getty Images）

巴塞隆拿對陣貝迪斯，利雲度夫斯基場上表現：

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雖然效力巴塞隆拿的時間沒有基沙文在馬體會的長，但論貢獻，利雲度夫斯基卻有過之而無不及。

完美填補美斯空缺

這名波蘭國家隊歷史最佳射手於2022年從拜仁慕尼黑（Bayern Munich）加盟巴塞隆拿時，球隊已經三年未贏得西甲冠軍，而且距離美斯（Lionel Messi）離開不到一年。

但在利雲度夫斯基的帶領下，巴塞隆拿在四年裡三奪西甲冠軍，還曾贏得一次西班牙盃和三次西超盃。

利雲度夫斯基奪下本賽季西甲冠軍。（Getty Images）

在為巴塞隆拿出場的192場比賽中，利雲度夫斯基攻入199個球，平均每118分鐘入一球，射門命中率為21.25%。

賽後，他對球迷感性致辭說：「對我而言，這是非常激動人心也非常艱難的一天。」

「當我來到巴塞隆拿時，我就知道這是一家偉大的球會，但多虧了你們的愛，這一切變得令人難以置信。」

「在這裡，我從第一天起就有家的感覺。我永遠不會忘記你們高唱我的名字。」

「能夠為這家球會效力是一種榮譽。這四年裡我們一起經歷許多美好的時刻，我為我們共同取得的一切感到非常自豪。」

我向球場告別，但巴塞隆拿將永遠在我心中。非常感謝所有球迷。一天是巴塞隆拿球員，永遠都是巴塞隆拿球員。

利雲度夫斯基的去向未定，但有傳沙特阿拉伯球隊希拉爾（Al Hilal）為他開出優渥的條件，要將他拉攏過檔。

加維：很少有球員能在37歲做到這一點

21歲的巴塞隆拿小將加維（Pablo Gavira）則說：「我們會非常想念他。他是歷史上最出色的前鋒之一。他總是給我很多建議。他是足球傳奇。我一直聽他的，因為他是一名偉大的球員。」

巴塞隆拿小將加維（左）與利雲度夫斯基（右）。（Getty Images）

他補充道：

很少有球員能在37歲做到這一點。利雲度夫斯基為我們贏得許多冠軍，也攻進很多關鍵入球。我們必須永遠心存感激。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】