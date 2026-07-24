劍擊世錦賽｜女花兩將躋正賽圈　陳諾思梁雅蕾首圈迎硬仗爭晉級

兩名同齡21歲的女花港將陳諾思（Daphne）及梁雅蕾（Janelle），在世界劍擊錦標賽的資格賽脫穎而出，雙雙晉身下周一（27日）的正賽圈，分別硬撼韓國及中國劍手，力爭過關。首次代表港隊出戰世錦賽的梁雅蕾，希望在親友見證下發揮超水準，「他們的支持是我爭勝的動力。」

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤



世界劍擊錦標賽完成個人賽的資格賽階段，港隊女花4名劍手出戰，亞錦賽女花銅牌得主陳諾思，在小組賽取得4勝2負，能否晉身正賽圈視乎與墨西哥劍手Georgina Morales的戰果。Daphne開局不順一度落後，幸中段及時調整，連取4分收窄差距，最後反勝15：13。

陳諾思反勝墨西哥劍手過關。（中國香港劍擊總會）

陳諾思上年在世錦賽打入16強，今年力爭追平上年成績，首圈遇上韓國劍手Mo Byeoli，對方世界排名第21，不易應付。縱然今次比賽有主場之利，Daphne緊張依然：「對墨西哥那場一開始比較手緊，很多動作都不夠大膽去嘗試，教練在途中都是讓我大膽點去做想做的，今日整體表現可以更好。」

在亞錦賽奪銅後，Daphne世界排名達到個人最佳的第19名，但她未有把世錦賽當成再次衝擊排名的機會，坦言不太在意排名：「我沒有特別去計算今次要打到第幾名，排名才會再升。我抱著的心態是排名上升固然是好的，但其實排名比我低的劍手也能擊敗我，所以這一切都只是數字。」

陳諾思去年無緣參加粵港澳全運會，今次終於一嘗主場的滋味，她希望在周一的正賽盡情發揮，「有幸在本地比賽，希望能在家人朋友面前表現到最好的一面。」

（陳綵瑤攝）

同樣是21歲的梁雅蕾，小組賽僅負一場，其後再以15：10擊敗羅馬尼亞劍手Andreea Dinca過關，首戰世錦賽即晉身正賽。Janelle認為主場出戰對她有幫助，「我的家人、朋友，還有很多香港人都有來到亞博為我們打氣，這些都是我爭勝的動力，而『決一劍』時因為他們，令我自覺更有優勢，在關鍵時刻需要這種支持。」梁雅蕾首圈將與中國隊的張思琪爭晉級。

（陳綵瑤攝）

（陳綵瑤攝）

另外，15歲小將梁殷僑不敵澳門的顧曉琳，而鄭曉為則被加拿大代表Nadia Hayes淘汰，無緣正賽圈。

（陳綵瑤攝）