乒乓球｜孫穎莎給小球迷感動回信　承認奧運女單失利後曾偷偷落淚

「混雙是使命，單打是夢想。」乒乓球女單世界排名第一球手孫穎莎，近日在回覆一個海外小球迷的信件時，首度感性剖白兩年前巴黎奧運的心路歷程。外號「小魔王」的她坦言，在女單決賽飲恨後感到難過，甚至曾獨自偷偷落淚。



孫穎莎在東京奧運女單奪銀（圖），之後在巴黎奧運亦是同一命運。（Getty Images）

綜合《新華社》及《中國新聞網》報道，由中國僑聯等主辦的第26屆世界華人學生作文大賽頒獎典禮在北京舉行，大會特設「山海對話」環節，以影片形式呈現海外學生與內地各界名人的書信交流。

一名來自巴塞隆拿中文學校的學生寫信予孫穎莎，她表示從巴黎奧運開始關注該名乒乓球手，深受其愛國情懷及面對網民質疑時展現的勇氣而感動。

孫穎莎給海外球迷回信。（中國新聞網）

孫穎莎給小球迷回信坦言：我也會難過，甚至偷偷流過眼淚

2024年巴黎奧運，孫穎莎夥拍王楚欽贏得混雙奧運金牌，兩人均要應付混雙、團體及單打三條戰線，孫穎莎隨後在女子單打決賽再次不敵隊友陳夢，團體賽亦奪金之後，以2金1銀完成巴黎奧運之旅。連續兩屆在女單決賽負陳夢獲兩面銀牌，留下遺憾。

鮮有流露脆弱一面的孫穎莎，給小球迷的回信中訴說：「輸掉單打，遭受質疑，我的心裏也會難過，甚至也偷偷流過眼淚。」

內地網友整理出的信件內容：

孫穎莎坦言巴黎奧運女單失利後曾偷偷流過眼淚。（路透社）

「國乒是一個整體，共同目標是不讓金牌旁落」

不過，她再次強調團隊至上：「我們首先是一名中國運動員，國乒是一個整體，共同目標是不讓金牌旁落。女單有兩名運動員，有『雙保險』，混雙卻只有一對。」

莎莎續稱：「一想到國乒包攬所有金牌，一想到我們身披國旗站上最高領獎台，所有委屈瞬間煙消雲散。」

王楚欽/孫穎莎在巴黎奧運奪金。（資料圖片）

網民為孫穎莎感「心痛」 祝偶像洛杉磯圓夢

孫穎莎的回信在網絡上公開後，網民紛紛對她讚不絕口：「心痛，希望孫穎莎洛杉磯圓夢」、「以後只留幸福的淚水」、「永遠祝福孫穎莎」、「眼淚向下她向上」。