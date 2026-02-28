WTT新加坡大滿貫直擊｜與孫穎莎的中港星馬球迷對談 說足三天三夜

在The Kallang的WTT新加坡大滿貫場館外，王楚欽與孫穎莎的球迷大都悉心打扮，T恤、袋子和頭飾都是自己設計的，他們還製作許多打氣物品和掛飾，彼此交換分享。從瀋陽來到新加坡的馬小姐說：「想出一分力去支持他們（王楚欽及孫穎莎），這些紀念品都會放在家裏好好收藏，尤其有一些是我特別喜歡的，是珍藏。」



馬小姐來從瀋陽飛到新加坡。

WTT自2019年成立後，銳意將乒乓球朝商業化的方向發展，體壇近年捲起一股強勁的乒乓熱，王楚欽和孫穎莎的受歡迎程度稱得上史無前例，兩人的比賽一票難求，「莎頭粉絲」基本上佔據觀眾席九成以上，不過比賽氣氛也因此一面倒。以今晚由孫穎莎對早田希娜的女單8強為例，司儀為了搞氣氛，請現場觀眾為兩名選手打氣，說到早田希娜時，要不是有人在空氣凝固之後報以寥落的掌聲，早田得到的支持相信是零。

今場比賽，孫穎莎以11：8、11：8、9：11、5：11、11：2及11：8擊敗早田希娜，雙方不乏來回對拉，只要孫穎莎得分（尤其落後時），必然歡呼聲和掌聲雷動，「孫穎莎．加油」整齊又響亮，在容量近6000的Infinity ∞ Arena，帶來1小時01分的環迴立體聲效果。作為孫穎莎的球迷，其實也相當忙碌，既要適時拍掌，又要高喊加油，當中許多球迷更帶備專業的攝影器材，全程拍攝孫穎莎的比賽英姿。

只要有孫穎莎比賽，必定一票難求。（新華社）

來自內地的王小姐，自從巴黎奧運開始「入坑」，她同時喜歡王楚欽與孫穎莎，「本來對攝影沒有研究，但為了拍攝他們比賽，就買了專業的器材學習」；觀眾席本是禁止拍攝，但對球迷來說，難得搶到門票入場就想為偶像留倩影，王小姐今次花了大約1.5萬人民幣購買門票，她直言每次搶票都是最大考驗，內地和港澳地區的比賽更是「不可能任務」，「去年在香港舉行的總決賽，門票太難買」，她考慮今年稍後到瑞典看大滿貫，估計歐洲賽事的門票或許較易入手。

孫穎莎將與隊友陳熠爭入決賽。（新華社）

不只一個球迷對記者這個香港人吐苦水，有馬來西亞球迷也說「你能幫我買到正價門票，我今年就一定去香港看總決賽」，她去年為了到香港體育館看孫穎莎，不惜光顧黃牛黨，「門票貴到我都不想說了」。她今年9月將到名古屋看亞運，希望現場直擊偶像站上亞運頒獎台，「就是買不到門票，但酒店我已預訂好啦，你會有票嗎？」

Joanne以「莎頭」的堅毅精神鼓勵兒子。

王楚欽與孫穎莎的球迷以內地佔大多數，但要找其他國家的也不難，新加坡與大馬為數也不少。中午時份在場館外逛一圈，忽然聽到有人高呼邀請其他球迷領取打氣物品。她叫Joanne，是新加坡人，她有一個12歲的兒子。支持偶像無分年齡種族國界，Joanne是因為兒子打乒乓球才認識王楚欽和孫穎莎，早前兒子應考決定升中命運的小六會考，「那個考試壓力很大，我都用王楚欽和孫穎莎的體育精神和鬥志鼓勵他」。

尤小姐是大馬人，特地來新加坡觀戰。

問了不少球迷為何喜歡「莎頭」，無論是來自中國的王小姐、馬小姐，抑或本地人Joanne與馬來西亞的尤小姐，以致沒留姓名和不願出鏡的她和她，答案沒有兩樣：「無論面對多大困難，他們都不放棄，這種精神在其他領域是找不到的，好難得，也令人動容。你再看他倆說的話，兩人從來都以團隊為先，不會只看個人利益，單是這一點就很值得大家欣賞。再說，他們就是人品好，他們打球會不會發脾氣？會不會投訴對手？沒有呀！球品好，因為人品好，他們最令人喜歡的，就是性格和品德。你看那麼多人喜歡他們，不是因為他們做些什麼去引人注意，他們從來不做這些事情，但仍然令到那麼多人成為球迷，都說人心難得啊……」球迷們都說，要細數「莎頭」的吸引之處，三天三夜都說不完。