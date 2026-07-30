劍擊世錦賽｜港隊男佩次圈止步　歷變動頻失利　加強互信再覓進步

劍擊團體四人一心，當佩劍「大師兄」羅浩天退役後，何思朗成為年資最深的一人，帶領一眾陳樂熹、何柏霖師弟們征戰。港隊男佩今季戰績低迷，世界盃僅一站入16強，今年主場的世界錦標賽次圈不敵土耳其，再度16強不入。

師兄羅浩天與陳智軒如今退下火線，在劍道外支持師弟，兩人在港隊效力十多年，見盡起跌，雖然今季戰績下滑，二人認為是換班的必經階段，深信大家熟習各自角色後，情況便會好轉。

採訪及攝影：趙子晉



港隊男佩由李俊林、何柏霖、陳樂熹、何思朗（左至右）組成。（趙子晉攝）

羅浩天今季淡出，未有參加國際賽，何思朗成為隊中年資最深的一人，夥拍陳樂熹、何柏霖等師弟出戰，今季國際賽不及上季，全季僅一站晉身16強，亞洲錦標賽亦無緣獎牌，世界排名跌至第18名。

港隊男佩在世界錦標賽煞科日登場，力爭在主場吐烏氣，32強面對土耳其，港隊初段一直落後，陳樂熹第8局打出8：5，惟未能反敗為勝，最後以37：45告負，無緣16強。

港隊男佩次圈面對土耳其惜吞敗。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

港隊男佩未能在主場止頹勢，何思朗作為隊中的師兄，賽後向大眾道歉，「作為隊中最資深的師兄，我沒有好好帶領大家取勝，我都十分內疚，對不起。」

單論男佩四子個人成績，何思朗在世錦賽曾晉16強、全運會摘銀；陳樂熹今年亞錦賽與獎牌只差一劍，而何柏霖在世錦打入16強，就算後備的李俊林今季也躋身過正賽，正在冒起中。個人成績不俗，團體賽卻未能展示最佳一面，表現持續不穩。思朗坦言，包括在內的隊員們需要沉澱一下，找出問題再改善，如何在9月的亞運會及以後的比賽繼續進步。

何思朗為次圈止步而致歉。（趙子晉攝）

男佩個人賽表現不俗，為何在團體賽未能發揮？羅浩天與陳智軒兩名前港將，今次不在劍道上奮鬥，而是換個身份參與。效力港隊超過十載的兩人，經歷過不同組合，見盡變遷，兩人紛指佩劍團體需要時間再磨合。

「畢竟這個組合今季才合作，大家各自對團體中的角色也有一點模糊，正如思朗，雖然他富有經驗，他也是第一次充當大師兄，去領導一班師弟，而Royce（陳樂熹）、Hugo（何柏霖）、Marco（李俊林）在團體賽也要累積經驗，更了解自己的隊中的角色後，也可有改善。」近年轉型任港隊教練的陳智軒如此說道。

何柏霖與陳樂熹是男子佩劍的新一代代表人物。（趙子晉攝）

今年世錦賽以觀眾身份支持師弟的羅浩天，指隊內氣氛與以往有所不同，「如今隊中的個人能力比以前好，但始終合作時間不長，互相要更信任，若大家的互信夠強，上場時雖然一人踏上劍道，但後方有一股力量，無論得分、輸分也無條件支持，當你夠相信隊友，在劍道上便可盡情發揮。」

羅浩天與陳智軒當年一同成長，從小合作，互相建立一定默契，如今的港隊男佩要再重生建立。當年林衍聰掛劍後，即使男佩團體本身已有默契，但團隊組成不成也時間再磨合，當時花一季才重拾節奏。征戰沙場的兩人並不擔心，指這是每次換班的必經階段。

男子佩劍隊三位師兄羅浩天、林衍聰、陳智軒。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

「每次經歷變動，總要捱過艱難的時期，這是必經階段，若果大家指出問題、多點溝通便可加速磨合的時間，然後再穩住軍心，一同向着亞運及未來的大目標前進。」陳智軒說，他希望以自己在隊中的角色，在隊友及教練之間作橋樑，適時給予意見，協助團隊成長。

成績起伏也是運動員的必經階段，就算男佩正在低潮期，羅浩天深信明天會更好，「運動員成績總不會一帆風順，起跌難免，無論如何，埋頭苦幹，相信自己、相信團隊，任何難關也總會捱過。」