劍擊世錦賽｜17歲何承謙初戰大舞台　歡呼聲變動力發揮105%表現

伴隨張家朗、蔡俊彥、梁千雨三位師兄出戰，17歲的何承謙（細孖）首踏世界錦標賽舞台，經過個人賽的失望後，「細孖」在團體賽獲委以重任，以正選身份上陣，全日穩定發揮，從二號館打到決賽台，一場又一場硬仗。

決賽面對強敵意大利，對手有前世界冠軍、前世界第一、巴黎奧運銀牌，何承謙全場不落下風，縱使港隊最終憾負一劍，但細孖三局全數勝出，當中與馬奇（Fillipo Macchi）一仗「硬食」一拳，激發鬥心。

一屆世界錦標賽，何承謙向世界證明，自己有能力與世界前列周旋。

攝影：趙子晉、梁鵬威



（梁鵬威攝）

今季冒起的何承謙，單季從無排名升上新高的26位，今季首踏世界錦標賽的舞台，緊張難免，「好緊張，有史以來最緊張的比賽，畢竟規模僅次於奧運會，昨晚凌晨3時才入睡.....」細孖戰畢資格賽後如此說道。

從小組賽全勝，直接晉身正賽圈，首圈面對英國的占美曲克（Jaimie Cook），緊張感揮之不去，何承謙開局落後1：6，其後未能平反敗局，首圈止步。

相隔兩日後轉戰團體賽，細孖被委以重任，夥拍蔡俊彥、張家朗正選上陣，32強擊敗澳門後，才是真正的開始。港隊16強面對比利時，賽事移師至一號館Arena，看台充滿港隊支持者，縱細孖早前有經驗，起初還是有點手緊，被對手曾收窄至2分差距，他立即調整，並以5：4力保優勢，後段愈戰愈勇。

港隊男花連贏三仗，殺入四強惡鬥美國，即使細孖首場以1：6不敵陳海翔，其後與一劍力克伊肯（Nick Itkin），在關鍵的第7局面對奧利華斯（Marcello Olivares），打出一局5：1，助港隊拉開分差。

（趙子晉攝）

強敵一個接一個，決賽硬撼意大利，對手的經驗豐富，有前世界冠軍馬連尼（Tommaso Marini）、巴黎奧運銀牌馬奇（Fillipo Macchi）及前世界第一比安奇（Guillaume Bianchi），單以頭銜已知難打。細孖沒有因此退縮，面對高一個頭的馬連尼，改以長距離進攻得手，單局贏5：4；其後鬥比安奇，就算多劍「雙燈」未有判他得分，細孖還是沉着應戰，調整過後同樣以5：4力保勝局。

（趙子晉攝）

關鍵第七局對馬奇，雙方一同打弓步，何承謙被對手的護手盤打中頭部，隨即倒地，惟裁判不單未有判對方紅牌，更向何承謙出示黃牌，「當刻有點生氣，多得家朗、Ryan叫我冷靜下來，我才集中打好下一劍，得分後才把情緒發洩出來。」而何承謙在單局2：4落後下，連取3分，面對3名意大利劍手全數保不敗。

何承謙「硬食」一拳後，激發起鬥心，令人想起今年的世少決賽，韓國對手在休息前「偷襲」得分，休息後連取數分奠勝。

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（趙子晉攝）

面對強敵，何承謙發揮穩定，他坦言沒有刻意調整，在場上只是做了一件事，「打個人賽時比較緊張，然後在團體賽時，我接收觀眾的歡呼聲，視作動力而壓力，我把它轉化為動力，今日打出了105%。」

何承謙只得17歲，何承謙今季成績亮眼，利馬大獎賽打入8強，曾擊敗多名世界前列劍手，今次世錦賽再證明自己的能力，與世界前列爭一日之長短，即使即使偶有手緊、失準，這名應屆世少冠軍立即調整，成為今年賽事港隊的最強第三人。

（趙子晉攝）