劍擊世錦賽｜港隊男花世界排名創新高　單季躍升6位至世界第二

香港男子花劍隊在主場締造歷史，殺入世界劍擊錦標賽團體決賽，縱一劍飲恨，與冠軍擦身而過，亞軍已是史上最佳成績，港隊男花的世界排名再躍升第二，亦是史上最高，為明年展開的奧運周期注下強心針。



港隊男花在世錦賽摘銀，創下歷史。（趙子晉攝）

港隊男花與團體世界冠軍僅差一劍，無緣在主場登頂，但團體賽銀牌已是港隊史上最佳成績。國際劍聯（FIE）隨即更新世界排名，香港隊以344分微升一級至世界第二，是港隊史上最高排名，「世一」依然是意大利。

（趙子晉攝）

戰畢世界錦標賽，意味今季正式完結，回望港隊男花今季表現，在西班牙馬略卡舉行的第一站世界盃，張家朗避戰，蔡俊彥帶領3位師弟取得第5名，之後在福岡16強止步，隨後三站全登頒獎台，巴黎站封王，開羅站及伊斯坦堡站分別獲亞、季，單季世界盃摘下金、銀、銅，加上亞錦賽及世錦賽的銀牌，港隊從開季前的第8位，躍升至如今的世界第二。

港隊男花今季3站世界盃獲獎牌，全數陣容不同，除了張家朗及蔡俊彥兩名「鐵腳」外，巴黎站由林浩朗、鄭鐵男出戰，然後梁千雨在開羅站取代鄭鐵男；伊斯坦堡站起沿用今屆世錦賽陣容，預料男花將以相同陣容出戰名古屋亞運。

（趙子晉攝）

張家朗與蔡俊步曾明言，團體世界第一是他們的目標。國際劍聯（FIE）的劍擊世界排名採用滾動式積分制（Rolling System）計算，核心原則是「新分換舊分」，每當新一站賽事（如世界盃或大獎賽）舉行並得出積分後，去年同一站賽事所得的積分便會即時失效及被扣除，每季計算最佳4站及兩項錦標賽。若然港隊在2026/27賽季想保持積分，必先在世界盃取得1金1銀1銅及8強，加上兩項錦標賽同獲亞軍，分數上才沒有損失。

除了世界排名，在兩年後的洛杉磯奧運登上頒獎台也是目標之一，港隊男花今季展示實力，有力擊敗世界上任何對手，若要獲奧運獎牌，先要取得奧運資格。

洛杉磯奧運積分周期明年4月展期，至2028年4月30日截止，團體世界排名前四與各洲份第一即可獲入場券。根據FIE來季賽程，明年6月的亞洲錦標賽起，打後的賽事也計算在奧運積分周期內，成績直接影響奧運積分，當中明年7月在烏茲別克舉行的世錦賽，積分將會兩倍計算，對前四資格甚為關鍵。

換言之，來季5站世界盃與奧運積分無關，港隊可以把握這機會，嘗試更多新陣，讓梁千雨、何承謙、林浩朗等年青劍手有更多機會，增加小將經驗，拔苗助長同時給予兩大主將張家朗、蔡俊彥更多休息時間，養好身子，為了走更遠的路。