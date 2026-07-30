網球｜黃澤林變巨人殺手　挫世界排名12捷克勁敵　個人排名創新高

繼2025年在邁亞密公開賽擊敗當時排第14的澳洲球手Ben Shelton後，黃澤林（Coleman Wong）今日再次擊敗世界排名前20的勁敵，今次的手下敗將是捷克的利克卡（Jiri Lehecka），世界排名12，是他擊敗過排名最高的球手。



黃澤林力克世界排名12的利克卡，個人排名即時升至102。（Getty Images）

黃澤林正於墨西哥出戰米菲爾公開賽，是ATP 250級別的賽事。他在32強以6：3及6：4擊敗Darwin Blanch，今天面對世界排名12的利克卡，即使先失一盤1：6，但他咬緊牙關，以6：3及6：2連取兩盤，開出一記精彩的Ace球奠勝後，他興奮莫名，掩面慶祝。

「能夠跟這些世界最頂尖的球手作賽，非常興奮。我不是經常有機會參加大型賽事，今天能夠贏得不同層次的比賽，我為自己感到自豪。」黃澤林賽後說。

黃澤林爆冷取勝，激動得掩面慶祝。（Getty Images）

利克卡是黃澤林職業生涯贏過世界排名最高的球手，對上一次擊敗排名前20的勁敵，數到2025年邁亞密公開賽64強，淘汰當時世界排名14的Ben Shelton，該仗也是黃澤林生涯其中一場最精彩的賽事，也因此走進平時甚少留意網球的香港人的視線。

黃澤林今仗賽前世界排名108，晉級後即時升至102，距離躋身前100的目標只差一點點。這場驚天爆冷也令黃澤林成為今日ATP官網的頭條主角，他寄語自己：「繼續堅持，相信自己。」

晉級8強後，黃澤林的對手是世界排名77的Jenson Brooksby。