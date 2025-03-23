黃澤林邁阿密大師賽闖第三圈　廣東話答謝球迷：香港網球係得㗎！

香港網球代表黃澤林（Coleman）再次改寫香港網球歷史，邁阿密大師賽突破首圈後，面對高出168位、世界排名第14的美國主場球手舒爾頓（Ben Shelton），20歲的Coleman贏得職業生涯重要一仗，激戰2小時16分鐘後取勝，晉身邁阿密大師賽的第三圈。

勇挫世界前列，黃澤林賽後難掩激動，更在賽後訪問以廣東話答謝香港球迷：「我知道香港網球係得㗎！」



黃澤林在邁阿密大師賽再創歷史。（Getty Images）

黃澤林勇挫世界排名第14球手 邁阿密大師賽再創歷史闖32強

世界排名182位的黃澤林，邁阿密大師賽次圈鬥美國球手舒爾頓，首盤戰至「Tie Break」以7：6先拔頭籌，次盤以2：6遭追平，雖然Coleman決勝盤兩度未能把握奠勝機會，直至「Tie Break」第3度出現「Match Point」，舒爾頓打落網，黃澤林激戰2小時16分鐘獲勝，生涯首次打入ATP 1000級別的第三圈，亦再次締造香港網球歷史。

舒爾頓打落網後，黃澤林激動得雙手掩臉倒地，台上的教練振臂歡呼，Coleman與對手及球證握手後依然激動，連番拍拍心口，流下激動的眼淚，更做出「心心」手勢，在場歡呼聲不絕。

黃澤林賽後大派心心。（Getty Images）

勇挫強敵後，黃澤林難以置信，賽後笑言不清楚如今是什麼情緒，Coleman逐一感激父母、教練、團隊們，陪伴他渡過高山低谷，「在疫情期間，我有年半沒有打波，我的團隊仍對我不離不棄，我十分高興，這場勝仗獻給香港（This is for you Hong Kong）。」Coleman續說，能夠在大比賽中與舒爾頓這種前列球手對碰，已經完成自己的兒時夢想。

黃澤林最後以廣東話向香港球迷致謝，更一度哽咽，「多謝香港一路支持我的球迷，我覺得香港網球係得㗎，我知道未來都有更多（出色的）香港網球運動員，加油！」