黃澤林邁阿密大師賽闖第三圈　廣東話答謝球迷：香港網球係得㗎！

香港網球代表黃澤林(Coleman)再次改寫香港網球歷史,邁阿密大師賽突破首圈後,面對高出168位、世界排名第14的美國主場球手舒爾頓(Ben Shelton),20歲的Coleman贏得職業生涯重要一仗,激戰2小時16分鐘後取勝,晉身邁阿密大師賽的第三圈。

勇挫世界前列,黃澤林賽後難掩激動,更在賽後訪問以廣東話答謝香港球迷:「我知道香港網球係得㗎!」



黃澤林在邁阿密大師賽再創歷史。(Getty Images)

黃澤林勇挫世界排名第14球手 邁阿密大師賽再創歷史闖32強

世界排名182位的黃澤林,邁阿密大師賽次圈鬥美國球手舒爾頓,首盤戰至「Tie Break」以7:6先拔頭籌,次盤以2:6遭追平,雖然Coleman決勝盤兩度未能把握奠勝機會,直至「Tie Break」第3度出現「Match Point」,舒爾頓打落網,黃澤林激戰2小時16分鐘獲勝,生涯首次打入ATP 1000級別的第三圈,亦再次締造香港網球歷史。

舒爾頓打落網後,黃澤林激動得雙手掩臉倒地,台上的教練振臂歡呼,Coleman與對手及球證握手後依然激動,連番拍拍心口,流下激動的眼淚,更做出「心心」手勢,在場歡呼聲不絕。

黃澤林賽後大派心心。(Getty Images)

勇挫強敵後,黃澤林難以置信,賽後笑言不清楚如今是什麼情緒,Coleman逐一感激父母、教練、團隊們,陪伴他渡過高山低谷,「在疫情期間,我有年半沒有打波,我的團隊仍對我不離不棄,我十分高興,這場勝仗獻給香港(This is for you Hong Kong)。」Coleman續說,能夠在大比賽中與舒爾頓這種前列球手對碰,已經完成自己的兒時夢想。

黃澤林最後以廣東話向香港球迷致謝,更一度哽咽,「多謝香港一路支持我的球迷,我覺得香港網球係得㗎,我知道未來都有更多(出色的)香港網球運動員,加油!」