黃澤林能否成為「下一個張德培」?　打球風格迥異備頂級球手特質

「搏盡無悔！」黃澤林（Coleman Wong）常常掛在嘴邊的一句話，完全在今屆美國網球公開賽（美網／US Open）中展露無遺。這個師承拿度網球學校的21歲香港年輕網球手，升上成人組戰職業賽短短數年，今年持續現突破，美網首戰大滿貫主賽圈便晉身32強，今晨對魯比夫（Andrey Rublev）一戰打足5盤，顯示出能與頂尖球手對抗的能力。

近日網上不少港人談起黃澤林時，形容他為「下一個張德培」，事實上Coleman與張德培的網球風格與特點截然不同，幾乎是完全相反，相信眾人期待的是Coleman將來可達到張德培昔日在網壇的成就。黃澤林到底能否成為繼張德培之後，全球最強的男子華裔球手？



張德培1989年贏得法網冠軍，當年只得17歲。（Getty Images）

張德培17歲贏法網 最年輕男子大滿貫得主紀錄至今未破

美籍華裔球手張德培（Michael Chang）1989年以17歲110天之齡，贏得法國網球公開賽（法網）冠軍，成為歷來最年輕男子大滿貫得主，紀錄保持至今仍未被打破。當然那時候黃澤林尚未出生，Coleman在2004年出生，今年21歲。

張德培身高1.75米，贏得法網時最強武器就是靈巧、速度與頑強的底線抽擊，由於發球力量、速度平平，發展一度較慢，直至經過數年洗禮，Michael練成一身肌肉，發球變得強勁，與一眾強手不相伯仲，漸漸在世界排名拾級而上，1996年曾高佔生涯最高的世界排名第二位。

張德培只得1.75米高，卻曾長年穩站世界前列。（Getty Images）

長年穩站世界前列的底線抽擊強手

張德培的球手年代，他前面有座叫做森柏斯（Pete Sampras）的大山。二人年紀只相差6個月，森柏斯14次贏得大滿貫，是費達拿、拿度、祖高域及梅利「四大天王」出現前，歷來最成功男子網球手，同代還有阿加斯（Andre Agassi）、古利亞（Jim Courier）等好手，張德培生涯軌跡亦與「大半格」的碧加（Boris Becker）、艾堡（Stefan Edberg）等重疊，法網後未能再贏大滿貫。

1995年再入法網決賽，不敵同樣韌力十足的奧地利「泥地王」梅士達（Thomas Muster）；1996年澳網決賽負碧加，同年美網決賽負森柏斯，三度與再奪大滿貫擦身而過。張德培是個韌力十足的球手，加上體能和鬥志極佳，在當年一眾發球上網高手林立之下，以底線抽擊與耐性長年站穩世界前列一席殊不容易。他水準相當穩定，1992至1997年間，連續6年身處世界排名前10位，同代另一個做到的球手就只得森柏斯。生涯共34次贏得ATP巡迴賽冠軍，當中包括7項大師賽，1996年終世界排名保持在第二位。

張德培不時來港，今年1月香港公開賽為黃澤林對商竣程一仗主持開球禮。（截圖）

美國土生土長 熱愛香港的理由

張德培在美國出生和長大，但他在球員年代以至退役後，都常常來到香港，最近一次是今年1月出席香港公開賽，當時他說過：「我不是在這裏出生或成長，因為來自華裔家庭，我在這裏獲得的非常熱情的支持，比賽時充滿樂趣」，他曾在1994、1995、1997三度在香港沙龍公開賽封王，「在一個人們熱情為你打氣的地方，能推動你打出最出色的網球。」

他形同一位在香港推動網球的大使，那次香港公開賽黃澤林獲發外卡參賽，首圈對手是排名較他高一截的中國同代球手商竣程，張德培正是那場比賽開球禮的主禮嘉賓。

黃澤林。（路透社）

今年1月曾給黃澤林的忠告

接受訪問時，張德培當時提到中國球手想晉身世界前列，便要「每天嘗試做得更好」，「尚有很多地方需要改進，而每次跟世界頂級球手交戰時，都要把握機會學習，盡量多打大滿貫賽事，多對世界前10球手，他們會持續變得更好。」

對於黃澤林，張德培希望他能建立一個強大的支援團隊，認清及改善弱點，選擇合適的賽事出戰建立信心，同時作為球手和個人持續成長，並強調一個世界頂級球手，必須懂得平衡網球與日常生活，以及處理媒體和贊助商等各個方面。

2022年James Allemby帶領黃澤林贏得澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍。（IG）

1.91米黃澤林發球勁攻擊力強

黃澤林身高1.91米，發球是他的一大得分利器，面對魯比夫這種世界級高手，竟能豪取25個Ace球，而且擊球力強，落點準，戰術變化多之餘亦大致執行得到。如果擅長底線抽擊的張德培是防守力勁的強盾，Coleman便是長於攻擊的利矛，打法上他與張德培唯一雷同之處就是反手雙手擊球，但Coleman不時亦會以單手反手𠝹波，得分手段與變化更多。

二人身處年代不同，實在難以比較，而且張德培生涯一開始已贏得法網，站在球壇頂端，Coleman升上成人組作賽以來縱進步神速，一步步由2023年從網球職業賽金字塔底層的ITF級別賽事拾級而上，但生涯仍是起步階段。

黃澤林的出色表現，迫到魯比夫屢次想發脾氣。（路透社）

近半年進步神速 美網第3圈迫魯比夫打足5盤

Coleman今年3月持外卡參加邁阿密大師賽，次圈驚喜擊敗13號種子舒爾頓（Ben Shelton），第三圈力戰負澳洲的禾頓（Adam Walton）。5個月後美網外圍賽連過3關，首圈直落3盤晉級才是他首次在5盤3勝的賽事中上陣，次圈重遇禾頓以3：1擊敗對手，跟數個月前相比在各方面均進步神速，尤其是發球及整體表現的穩定程度。

第三圈面對魯比奧，首盤即兩度打破對方發球局勝出，第二盤早段間接導致魯比奧發脾氣，同時體力稍為下滑失誤增多，盤數1：2陷出局邊緣，又能追成2：2，迫魯比奧要打足5盤。第5盤有個難忘的畫面，是魯比奧成功保住發球局時立即透一口大氣，如釋重負。賽後魯比奧亦大讚Coleman表現出色。

魯比夫賽後大讚黃澤林的表現。（路透社）

身體條件更勝張德培 難度或更大卻絕非不可能

今年3月邁阿密大師賽，Coleman的發球和擊球質素已十分高，只是穩定性略嫌不足；今次美網他的發球穩定程度及得分能力已經可說跟頂級球手看齊，擊球強勁且落點刁鑽，不知是否未適應5盤的大滿貫賽事，可能多少受體能影響之下，第二盤開始失誤較多，上網時機、網前判斷亦有甚多改進空間。

根據他今年的成長速度來看，在主教練阿林比（James Allemby）為首的教練團持續指導下，相信他仍會一路進步。目前網球壇競爭肯定較30多年前更激烈，爭上前列難度亦更高。困難不代表不可能，Coleman從小已立志以大滿貫錦標為目標，他的網球路亦一步一步朝這個夢想邁進。

大膽講句，黃澤林的身體條件更勝張德培，只要避免受嚴重傷患困擾，晉身世界前100、甚至50位只是時間問題，不過要再上到前世界10，甚至贏得大滿貫，實力以外還是看機遇，現階段還是無謂多想，努力繼續為Coleman打氣，耐心靜候時機好了。