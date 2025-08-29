美網｜黃澤林打入32強稱「夢想成真」　下仗沒有壓力只想盡情揮拍

香港網球新星黃澤林（Coleman Wong）延續出色表現，周四（28日）於美國網球公開賽晉身男單32強，他在賽後直言夢想成真：「我需要冷靜一下，但真的很開心」。



連同之前資格賽在內連勝4仗，黃澤林在美網次圈面對過去曾兩度交手的澳洲球手禾頓（Adam Walton），以7：6（7/5）、6：2、4：6、6：4淘汰對手，繼續書寫香港網壇歷史。

黃澤林晉級美網32強。（Getty Images）

21歲的Coleman在賽後接受訪問，心情仍然相當激動，他說：「這真的是我夢想過的事情，相信所有網球員都渴望在大滿貫繼續走下去。我還在慢慢消化，需要冷靜一下，但真的很開心。」

在這場超過3小時的比賽中，黃澤林的表現有目共睹，全場轟出21記Ace球及54個致勝分，展現足以挑戰強手的實力。

黃澤林強調，出戰五盤三勝制的大滿貫正賽，對他本人及團隊、甚至香港來說都是新鮮經歷：「既然是第一次，就沒有壓力。我只想盡情揮拍，專注比賽。」他形容下場將遇上的15號種子、俄羅斯名將魯比夫（Andrey Rublev）是一位「極具份量的對手」，但自己感到興奮多於緊張：「能與這樣級數的球員交鋒，本身已是一種難得體驗。」

除此以外，黃澤林亦分享了一些場外生活，過往他需乘坐接駁巴士來回場地，今次就首次體驗「正賽待遇」，享受專車接送：「我常跟教練說，很想打進正賽，因為這樣就可以不用坐巴士了！」他更笑言，正在與身為校長與老師的父母商量，希望二人能抽空飛到紐約觀戰：「學期剛開始，他們要教書，可能有點困難，但媽媽會盡力，爸爸則比較隨性。」

黃澤林的下一場比賽暫定在星期六（30日）上演，迎戰曾四度打入美網八強的魯比夫。無論勝負，Coleman都表示只想盡情享受，並爭取留在美網的時間「愈長愈好」。