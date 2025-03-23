師父拿度祝賀黃澤林「我們以你為榮」　ATP連發3帖文：記住這名字

香港網球小將黃澤林（Coleman）在男子網球巡迴賽ATP 1000級別的邁亞密大師賽勇闖第三圈，再次改寫香港網球新一頁，開心的不止全港市民，還有他近年赴西班牙學藝進修的拿度網球學校，曾親自指點他的師父拿度（Rafael Nadal）在社交媒體發文送上祝賀。



ATP更在官方社交平台連發3個帖文，請大家記住黃澤林這位新星。



拿度不僅是世界級球手，更是他名下網球訓練學校的「院長」。（資料圖片：黃澤林FACEBOOK）

「院長」拿度發文祝賀：「我們以你為榮」

黃澤林早在青年組年代已嶄露頭角，先在2021年夥拍法國球手Max Westphal贏得美國網球公開賽青年組男雙冠軍，2022年初夥拍美籍球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）再奪澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍，兩次在青年組賽事高舉男子雙打大滿貫。

這位拔萃男書院男生為精進球技，近年不時前往西班牙，在一代名將拿度開設的網球學校受訓，2022年黃澤林贏得澳網青年組男雙冠軍時，便曾拿着獎盃與「院長」拿度合照。拿度雖為院長，但並非高高在上，曾親自與黃澤林練習，提供指導。

拿度以團隊名義在IG限時動態祝賀黃澤林。(IG)

ATP發文：記住這名字

今次Coleman再次改寫香港網球歷史，拿度亦在Instagram限時動態發文祝賀，他以「拿度網球學校團隊」名義稱，「這些勝利背後需要付出很多努力，Coleman我們以你為榮。今場是為你本人和香港的歷史性勝利。」

ATP甚至在官方Instagram連發三個關於黃澤林的帖文，第一個以Coleman贏得今場最後一分的影片，配上一句「What. A. Win. 🤯」驚嘆目前世界排名182位的Coleman，能與世界排名第14的美國主場球手舒爾頓（Ben Shelton）激戰2小時16分鐘並擊敗對方；第二個以黃澤林和教練James Allemby慶祝勝利的畫面，請大家記住他的名字：「Remember the name:⭐️ @coleman_wong ⭐️」。

ATP官方Instagram連發三個關於黃澤林的帖文。（IG）

第三個帖文是引用Coleman賽後受訪感言，「我一直堅信自己有能力置身這些大賽舞台……疫情期間很艱難，我有一年半時間沒有打波，幸運地我的團隊對我不離不棄，我十分高興，這場勝仗獻給香港（This is for you Hong Kong）」，ATP特別選用Coleman用手比心心的照片，讓全世界球迷感受黃澤林對香港的愛。

黃澤林勇挫世界前列球手後，一度以訪問廣東話答謝香港球迷：「我知道香港網球係得㗎！」

黃澤林勇挫世界排名第14球手 邁阿密大師賽再創歷史闖32強