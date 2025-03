師父拿度祝賀黃澤林「我們以你為榮」　ATP連發3帖文：記住這名字

香港網球小將黃澤林(Coleman)在男子網球巡迴賽ATP 1000級別的邁亞密大師賽勇闖第三圈,再次改寫香港網球新一頁,開心的不止全港市民,還有他近年赴西班牙學藝進修的拿度網球學校,曾親自指點他的師父拿度(Rafael Nadal)在社交媒體發文送上祝賀。



ATP更在官方社交平台連發3個帖文,請大家記住黃澤林這位新星。



拿度不僅是世界級球手,更是他名下網球訓練學校的「院長」。(資料圖片:黃澤林FACEBOOK)

「院長」拿度發文祝賀:「我們以你為榮」

黃澤林早在青年組年代已嶄露頭角,先在2021年夥拍法國球手Max Westphal贏得美國網球公開賽青年組男雙冠軍,2022年初夥拍美籍球手葛原般奴(Bruno Kuzuhara)再奪澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍,兩次在青年組賽事高舉男子雙打大滿貫。

這位拔萃男書院男生為精進球技,近年不時前往西班牙,在一代名將拿度開設的網球學校受訓,2022年黃澤林贏得澳網青年組男雙冠軍時,便曾拿着獎盃與「院長」拿度合照。拿度雖為院長,但並非高高在上,曾親自與黃澤林練習,提供指導。

拿度以團隊名義在IG限時動態祝賀黃澤林。(IG)

ATP發文:記住這名字

今次Coleman再次改寫香港網球歷史,拿度亦在Instagram限時動態發文祝賀,他以「拿度網球學校團隊」名義稱,「這些勝利背後需要付出很多努力,Coleman我們以你為榮。今場是為你本人和香港的歷史性勝利。」

ATP甚至在官方Instagram連發三個關於黃澤林的帖文,第一個以Coleman贏得今場最後一分的影片,配上一句「What. A. Win. 🤯」驚嘆目前世界排名182位的Coleman,能與世界排名第14的美國主場球手舒爾頓(Ben Shelton)激戰2小時16分鐘並擊敗對方;第二個以黃澤林和教練James Allemby慶祝勝利的畫面,請大家記住他的名字:「Remember the name:⭐️ @coleman_wong ⭐️」。

ATP官方Instagram連發三個關於黃澤林的帖文。(IG)

第三個帖文是引用Coleman賽後受訪感言,「我一直堅信自己有能力置身這些大賽舞台……疫情期間很艱難,我有一年半時間沒有打波,幸運地我的團隊對我不離不棄,我十分高興,這場勝仗獻給香港(This is for you Hong Kong)」,ATP特別選用Coleman用手比心心的照片,讓全世界球迷感受黃澤林對香港的愛。

黃澤林勇挫世界前列球手後,一度以訪問廣東話答謝香港球迷:「我知道香港網球係得㗎!」

黃澤林勇挫世界排名第14球手 邁阿密大師賽再創歷史闖32強