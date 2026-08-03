名古屋亞運會2026劍擊｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：李思詠
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的劍擊分為花劍、重劍和佩劍，男子組及女子組各三個劍種的個人賽和團體賽共十二個項目，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。

名古屋亞運2026劍擊｜比賽日期

比賽日期：2026年9月22日至9月27日
比賽地點：愛知縣國際展覽中心
比賽項目：
個人賽 - 男、女子花劍；男、女子重劍；男、女子佩劍
團體賽 - 男、女子花劍；男、女子重劍；男、女子佩劍
金牌數目：12

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（男子組）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（男子組）

項目

運動員名單

男子花劍

個人賽

蔡俊彥、張家朗

團體賽

蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

男子重劍

個人賽

方凱申、吳浩天

團體賽

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

男子佩劍

個人賽

何柏霖、陳樂熹

團體賽

何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（女子組）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（女子組）

項目

運動員名單

女子花劍

個人賽

陳諾思、鄭曉為

團體賽

陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾

女子重劍

個人賽

佘繕妡、陳渭泠

團體賽

佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望

女子佩劍

個人賽

薛雅齊、梁洛文

團體賽

薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴

名古屋亞運會2026劍擊｜香港男子花劍隊成員梁千雨（左起）、何承謙、蔡俊彥及張家朗。（梁鵬威攝）
名古屋亞運會2026劍擊｜香港女子重劍隊成員佘繕妡、陳渭泠、吳海諦及朱嘉望。（梁鵬威攝）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月22日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:00

男子花劍個人賽分組賽至8強

蔡俊彥、張家朗

上午9:45

女子重劍個人賽分組賽至8強

佘繕妡、陳渭泠

下午4:40

男子花劍個人賽4強

蔡俊彥、張家朗

下午5:20

女子重劍個人賽4強

佘繕妡、陳渭泠

下午6:00

男子花劍個人賽決賽

蔡俊彥、張家朗

下午6:20

女子重劍個人賽決賽

佘繕妡、陳渭泠

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月23日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:00

女子花劍個人賽分組賽至8強

陳諾思、鄭曉為

上午9:45

男子佩劍個人賽分組賽至8強

何柏霖、陳樂熹

下午3:50

女子花劍個人賽4強

陳諾思、鄭曉為

下午4:30

男子佩劍個人賽4強

何柏霖、陳樂熹

下午5:10

女子花劍個人賽決賽

陳諾思、鄭曉為

下午5:30

男子佩劍個人賽決賽

何柏霖、陳樂熹

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月24日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:00

男子重劍個人賽分組賽至8強

方凱申、吳浩天

上午9:45

女子佩劍個人賽分組賽至8強

薛雅齊、梁洛文

下午4:40

男子重劍個人賽4強

方凱申、吳浩天

下午5:20

女子佩劍個人賽4強

薛雅齊、梁洛文

下午6:00

男子重劍個人賽決賽

方凱申、吳浩天

下午6:20

女子佩劍個人賽決賽

薛雅齊、梁洛文

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月25日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:00

男子花劍團體賽淘汰賽

蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

上午8:55

女子重劍團體賽淘汰賽

佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望

下午2:00

男子花劍團體賽4強

蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

下午4:00

女子重劍團體賽4強

佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望

下午6:00

男子花劍團體賽決賽

蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

下午7:00

女子重劍團體賽決賽

佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月26日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:00

女子花劍團體賽淘汰賽

陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾

上午9:00

男子佩劍團體賽淘汰賽

何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴

下午1:50

女子花劍團體賽4強

陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾

下午3:50

男子佩劍團體賽4強

何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴

下午5:10

女子花劍團體賽決賽

陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾

下午6:10

男子佩劍團體賽決賽

何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月27日）

香港時間

賽事

參賽運動員

上午8:00

男子重劍團體賽淘汰賽

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

上午9:00

女子佩劍團體賽淘汰賽

薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴

下午2:50

男子重劍團體賽4強

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

下午4:50

女子佩劍團體賽4強

薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴

下午6:10

男子重劍團體賽決賽

方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

下午7:10

女子佩劍團體賽決賽

薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊獎牌往績

香港劍擊隊是香港體壇其中一個亞運獎牌大戶，歷屆累積1金5銀32銅。男子花劍兩度開創歷史，先有李忠民、盧滿堂、伍星耀、鄧廣豪及黃贊於1990年北京亞運奪得男子團體銅牌，是香港歷來首面劍擊亞運獎牌；及至2023年，當時手握東京奧運個人賽金牌的張家朗，在杭州亞運繼續無敵，一舉奪金，這是他個人首面、也是香港劍擊史上首面亞運金牌。

杭州亞運．劍擊｜18歲陳諾思首戰亞運即獲獎　新星一年間極速冒起杭州亞運直擊｜張家朗以亞運金牌寫大滿貫人生　繼續無止境學習

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2023杭州亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

金牌

張家朗

男子花劍個人賽

銀牌

江旻憓/佘繕妡/陳渭泠/朱嘉望

女子重劍團體賽

銅牌

蔡俊彥

男子花劍個人賽

何瑋桁

男子重劍個人賽

陳諾思

女子花劍個人賽

江旻憓

女子重劍個人賽

張家朗/蔡俊彥/楊子加/崔浩然

男子花劍團體賽

何瑋桁/方凱申/吳浩天/劉昊峯

男子重劍團體賽

陳諾思/符妤名/鄭曉為/關渝澄

女子花劍團體賽

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2018雅加達亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銀牌

崔浩然

男子花劍個人賽

張家朗/蔡俊彥/崔浩然/楊子加

男子花劍團體賽

銅牌

張家朗

男子花劍個人賽

羅浩天

男子佩劍個人賽

江旻憓

女子重劍個人賽

廖恩尉

女子花劍個人賽

林衍聰/羅浩天/李澤峰/陳智軒

男子佩劍團體賽

江旻憓/佘繕妡/連翊希/朱嘉望

女子重劍團體賽

名古屋亞運會2026劍擊｜崔浩然曾於雅加達亞運奪得銀牌。（資料圖片；李澤彤攝）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2014仁川亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銅牌

林衍聰

男子佩劍個人賽

江旻憓

女子重劍個人賽

連寶香

女子花劍個人賽

張小倫/崔浩然/楊子加/張家朗

男子花劍團體賽

林衍聰/羅浩天/陳智軒/甄侃斌

男子佩劍團體賽

連寶香/廖恩尉/張楚瑩/鄭曉霖

女子花劍團體賽

楊翠玲/江旻憓/朱嘉望/連翊希

女子重劍團體賽

何笑妍/歐倩瑩/林衍蕙/張藝馨

女子佩劍團體賽

名古屋亞運會2026劍擊｜江旻憓（右）曾於2014年仁川亞運奪銅。（Getty Images）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2010廣州亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銀牌

張小倫

男子花劍個人賽

歐倩瑩

女子佩劍團體賽

銅牌

楊翠玲

女子重劍個人賽

張小倫/朱詠康/劉國堅/顏冠一

男子花劍團體賽

歐倩瑩/歐陽慧心/方怡德/林衍蕙

女子佩劍團體賽

鄭玉嫻/張淅蕾/呂慧妍/楊翠玲

女子重劍團體賽

鄭曉為/張顥瓊/劉曉為/連寶香

女子花劍團體賽

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2006多哈亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銅牌

周梓淇

女子佩劍個人賽

張啟東/劉國堅/顏冠一/黃金球

男子花劍團體賽

歐陽慧心/徐韻怡/周梓淇/鮑明慧

女子佩劍團體賽

鄭玉嫻/張依妮/呂慧妍/楊翠玲

女子重劍團體賽

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2002釜山亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銅牌

鄭玉嫻/張依妮/何嘉麗/楊翠玲

女子重劍團體賽

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（1990北京亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽

獎牌

運動員

賽事

銅牌

李忠民/盧滿堂/伍星耀/鄧廣豪/黃贊

男子花劍團體賽

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女子足球方面，香港隊在1990、1994、2018及2023年曾經參賽，並於2018年雅加達亞運取得歷來首場亞運勝仗。

資料來源：名古屋亞運官網、維基

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