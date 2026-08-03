名古屋亞運會2026劍擊｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的劍擊分為花劍、重劍和佩劍，男子組及女子組各三個劍種的個人賽和團體賽共十二個項目，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。
名古屋亞運2026劍擊｜比賽日期
比賽日期：2026年9月22日至9月27日
比賽地點：愛知縣國際展覽中心
比賽項目：
個人賽 - 男、女子花劍；男、女子重劍；男、女子佩劍
團體賽 - 男、女子花劍；男、女子重劍；男、女子佩劍
金牌數目：12
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（男子組）
項目
運動員名單
男子花劍
個人賽
蔡俊彥、張家朗
團體賽
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
男子重劍
個人賽
方凱申、吳浩天
團體賽
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
男子佩劍
個人賽
何柏霖、陳樂熹
團體賽
何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（女子組）
項目
運動員名單
女子花劍
個人賽
陳諾思、鄭曉為
團體賽
陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾
女子重劍
個人賽
佘繕妡、陳渭泠
團體賽
佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望
女子佩劍
個人賽
薛雅齊、梁洛文
團體賽
薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月22日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:00
男子花劍個人賽分組賽至8強
蔡俊彥、張家朗
上午9:45
女子重劍個人賽分組賽至8強
佘繕妡、陳渭泠
下午4:40
男子花劍個人賽4強
蔡俊彥、張家朗
下午5:20
女子重劍個人賽4強
佘繕妡、陳渭泠
下午6:00
男子花劍個人賽決賽
蔡俊彥、張家朗
下午6:20
女子重劍個人賽決賽
佘繕妡、陳渭泠
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月23日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:00
女子花劍個人賽分組賽至8強
陳諾思、鄭曉為
上午9:45
男子佩劍個人賽分組賽至8強
何柏霖、陳樂熹
下午3:50
女子花劍個人賽4強
陳諾思、鄭曉為
下午4:30
男子佩劍個人賽4強
何柏霖、陳樂熹
下午5:10
女子花劍個人賽決賽
陳諾思、鄭曉為
下午5:30
男子佩劍個人賽決賽
何柏霖、陳樂熹
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月24日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:00
男子重劍個人賽分組賽至8強
方凱申、吳浩天
上午9:45
女子佩劍個人賽分組賽至8強
薛雅齊、梁洛文
下午4:40
男子重劍個人賽4強
方凱申、吳浩天
下午5:20
女子佩劍個人賽4強
薛雅齊、梁洛文
下午6:00
男子重劍個人賽決賽
方凱申、吳浩天
下午6:20
女子佩劍個人賽決賽
薛雅齊、梁洛文
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月25日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:00
男子花劍團體賽淘汰賽
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
上午8:55
女子重劍團體賽淘汰賽
佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望
下午2:00
男子花劍團體賽4強
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
下午4:00
女子重劍團體賽4強
佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望
下午6:00
男子花劍團體賽決賽
蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨
下午7:00
女子重劍團體賽決賽
佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月26日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:00
女子花劍團體賽淘汰賽
陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾
上午9:00
男子佩劍團體賽淘汰賽
何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴
下午1:50
女子花劍團體賽4強
陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾
下午3:50
男子佩劍團體賽4強
何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴
下午5:10
女子花劍團體賽決賽
陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾
下午6:10
男子佩劍團體賽決賽
何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月27日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:00
男子重劍團體賽淘汰賽
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
上午9:00
女子佩劍團體賽淘汰賽
薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴
下午2:50
男子重劍團體賽4強
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
下午4:50
女子佩劍團體賽4強
薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴
下午6:10
男子重劍團體賽決賽
方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯
下午7:10
女子佩劍團體賽決賽
薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊獎牌往績
香港劍擊隊是香港體壇其中一個亞運獎牌大戶，歷屆累積1金5銀32銅。男子花劍兩度開創歷史，先有李忠民、盧滿堂、伍星耀、鄧廣豪及黃贊於1990年北京亞運奪得男子團體銅牌，是香港歷來首面劍擊亞運獎牌；及至2023年，當時手握東京奧運個人賽金牌的張家朗，在杭州亞運繼續無敵，一舉奪金，這是他個人首面、也是香港劍擊史上首面亞運金牌。
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2023杭州亞運）
獎牌
運動員
賽事
金牌
張家朗
男子花劍個人賽
銀牌
江旻憓/佘繕妡/陳渭泠/朱嘉望
女子重劍團體賽
銅牌
蔡俊彥
男子花劍個人賽
何瑋桁
男子重劍個人賽
陳諾思
女子花劍個人賽
江旻憓
女子重劍個人賽
張家朗/蔡俊彥/楊子加/崔浩然
男子花劍團體賽
何瑋桁/方凱申/吳浩天/劉昊峯
男子重劍團體賽
陳諾思/符妤名/鄭曉為/關渝澄
女子花劍團體賽
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2018雅加達亞運）
獎牌
運動員
賽事
銀牌
崔浩然
男子花劍個人賽
張家朗/蔡俊彥/崔浩然/楊子加
男子花劍團體賽
銅牌
張家朗
男子花劍個人賽
羅浩天
男子佩劍個人賽
江旻憓
女子重劍個人賽
廖恩尉
女子花劍個人賽
林衍聰/羅浩天/李澤峰/陳智軒
男子佩劍團體賽
江旻憓/佘繕妡/連翊希/朱嘉望
女子重劍團體賽
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2014仁川亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
林衍聰
男子佩劍個人賽
江旻憓
女子重劍個人賽
連寶香
女子花劍個人賽
張小倫/崔浩然/楊子加/張家朗
男子花劍團體賽
林衍聰/羅浩天/陳智軒/甄侃斌
男子佩劍團體賽
連寶香/廖恩尉/張楚瑩/鄭曉霖
女子花劍團體賽
楊翠玲/江旻憓/朱嘉望/連翊希
女子重劍團體賽
何笑妍/歐倩瑩/林衍蕙/張藝馨
女子佩劍團體賽
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2010廣州亞運）
獎牌
運動員
賽事
銀牌
張小倫
男子花劍個人賽
歐倩瑩
女子佩劍團體賽
銅牌
楊翠玲
女子重劍個人賽
張小倫/朱詠康/劉國堅/顏冠一
男子花劍團體賽
歐倩瑩/歐陽慧心/方怡德/林衍蕙
女子佩劍團體賽
鄭玉嫻/張淅蕾/呂慧妍/楊翠玲
女子重劍團體賽
鄭曉為/張顥瓊/劉曉為/連寶香
女子花劍團體賽
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2006多哈亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
周梓淇
女子佩劍個人賽
張啟東/劉國堅/顏冠一/黃金球
男子花劍團體賽
歐陽慧心/徐韻怡/周梓淇/鮑明慧
女子佩劍團體賽
鄭玉嫻/張依妮/呂慧妍/楊翠玲
女子重劍團體賽
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2002釜山亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
鄭玉嫻/張依妮/何嘉麗/楊翠玲
女子重劍團體賽
名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（1990北京亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
李忠民/盧滿堂/伍星耀/鄧廣豪/黃贊
男子花劍團體賽
女子足球方面，香港隊在1990、1994、2018及2023年曾經參賽，並於2018年雅加達亞運取得歷來首場亞運勝仗。
資料來源：名古屋亞運官網、維基