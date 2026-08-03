名古屋亞運會2026劍擊｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的劍擊分為花劍、重劍和佩劍，男子組及女子組各三個劍種的個人賽和團體賽共十二個項目，本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。



名古屋亞運2026劍擊｜比賽日期

比賽日期：2026年9月22日至9月27日

比賽地點：愛知縣國際展覽中心

比賽項目：

個人賽 - 男、女子花劍；男、女子重劍；男、女子佩劍

團體賽 - 男、女子花劍；男、女子重劍；男、女子佩劍

金牌數目：12

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（男子組）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（男子組） 項目 運動員名單 男子花劍 個人賽 蔡俊彥、張家朗 團體賽 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 男子重劍 個人賽 方凱申、吳浩天 團體賽 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 男子佩劍 個人賽 何柏霖、陳樂熹 團體賽 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（女子組）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊名單（女子組） 項目 運動員名單 女子花劍 個人賽 陳諾思、鄭曉為 團體賽 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 女子重劍 個人賽 佘繕妡、陳渭泠 團體賽 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望 女子佩劍 個人賽 薛雅齊、梁洛文 團體賽 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴

名古屋亞運會2026劍擊｜香港男子花劍隊成員梁千雨（左起）、何承謙、蔡俊彥及張家朗。（梁鵬威攝）

名古屋亞運會2026劍擊｜香港女子重劍隊成員佘繕妡、陳渭泠、吳海諦及朱嘉望。（梁鵬威攝）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月22日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:00 男子花劍個人賽分組賽至8強 蔡俊彥、張家朗 上午9:45 女子重劍個人賽分組賽至8強 佘繕妡、陳渭泠 下午4:40 男子花劍個人賽4強 蔡俊彥、張家朗 下午5:20 女子重劍個人賽4強 佘繕妡、陳渭泠 下午6:00 男子花劍個人賽決賽 蔡俊彥、張家朗 下午6:20 女子重劍個人賽決賽 佘繕妡、陳渭泠

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月23日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:00 女子花劍個人賽分組賽至8強 陳諾思、鄭曉為 上午9:45 男子佩劍個人賽分組賽至8強 何柏霖、陳樂熹 下午3:50 女子花劍個人賽4強 陳諾思、鄭曉為 下午4:30 男子佩劍個人賽4強 何柏霖、陳樂熹 下午5:10 女子花劍個人賽決賽 陳諾思、鄭曉為 下午5:30 男子佩劍個人賽決賽 何柏霖、陳樂熹

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月24日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:00 男子重劍個人賽分組賽至8強 方凱申、吳浩天 上午9:45 女子佩劍個人賽分組賽至8強 薛雅齊、梁洛文 下午4:40 男子重劍個人賽4強 方凱申、吳浩天 下午5:20 女子佩劍個人賽4強 薛雅齊、梁洛文 下午6:00 男子重劍個人賽決賽 方凱申、吳浩天 下午6:20 女子佩劍個人賽決賽 薛雅齊、梁洛文

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月25日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:00 男子花劍團體賽淘汰賽 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 上午8:55 女子重劍團體賽淘汰賽 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望 下午2:00 男子花劍團體賽4強 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 下午4:00 女子重劍團體賽4強 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望 下午6:00 男子花劍團體賽決賽 蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨 下午7:00 女子重劍團體賽決賽 佘繕妡、陳渭泠、吳海諦、朱嘉望

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月26日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:00 女子花劍團體賽淘汰賽 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 上午9:00 男子佩劍團體賽淘汰賽 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴 下午1:50 女子花劍團體賽4強 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 下午3:50 男子佩劍團體賽4強 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴 下午5:10 女子花劍團體賽決賽 陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾 下午6:10 男子佩劍團體賽決賽 何柏霖、陳樂熹、何思朗、梁天晴

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊賽程（9月27日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:00 男子重劍團體賽淘汰賽 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 上午9:00 女子佩劍團體賽淘汰賽 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴 下午2:50 男子重劍團體賽4強 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 下午4:50 女子佩劍團體賽4強 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴 下午6:10 男子重劍團體賽決賽 方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯 下午7:10 女子佩劍團體賽決賽 薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺晴

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊獎牌往績

香港劍擊隊是香港體壇其中一個亞運獎牌大戶，歷屆累積1金5銀32銅。男子花劍兩度開創歷史，先有李忠民、盧滿堂、伍星耀、鄧廣豪及黃贊於1990年北京亞運奪得男子團體銅牌，是香港歷來首面劍擊亞運獎牌；及至2023年，當時手握東京奧運個人賽金牌的張家朗，在杭州亞運繼續無敵，一舉奪金，這是他個人首面、也是香港劍擊史上首面亞運金牌。

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2023杭州亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 金牌 張家朗 男子花劍個人賽 銀牌 江旻憓/佘繕妡/陳渭泠/朱嘉望 女子重劍團體賽 銅牌 蔡俊彥 男子花劍個人賽 何瑋桁 男子重劍個人賽 陳諾思 女子花劍個人賽 江旻憓 女子重劍個人賽 張家朗/蔡俊彥/楊子加/崔浩然 男子花劍團體賽 何瑋桁/方凱申/吳浩天/劉昊峯 男子重劍團體賽 陳諾思/符妤名/鄭曉為/關渝澄 女子花劍團體賽

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2018雅加達亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銀牌 崔浩然 男子花劍個人賽 張家朗/蔡俊彥/崔浩然/楊子加 男子花劍團體賽 銅牌 張家朗 男子花劍個人賽 羅浩天 男子佩劍個人賽 江旻憓 女子重劍個人賽 廖恩尉 女子花劍個人賽 林衍聰/羅浩天/李澤峰/陳智軒 男子佩劍團體賽 江旻憓/佘繕妡/連翊希/朱嘉望 女子重劍團體賽

名古屋亞運會2026劍擊｜崔浩然曾於雅加達亞運奪得銀牌。（資料圖片；李澤彤攝）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2014仁川亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銅牌 林衍聰 男子佩劍個人賽 江旻憓 女子重劍個人賽 連寶香 女子花劍個人賽 張小倫/崔浩然/楊子加/張家朗 男子花劍團體賽 林衍聰/羅浩天/陳智軒/甄侃斌 男子佩劍團體賽 連寶香/廖恩尉/張楚瑩/鄭曉霖 女子花劍團體賽 楊翠玲/江旻憓/朱嘉望/連翊希 女子重劍團體賽 何笑妍/歐倩瑩/林衍蕙/張藝馨 女子佩劍團體賽

名古屋亞運會2026劍擊｜江旻憓（右）曾於2014年仁川亞運奪銅。（Getty Images）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2010廣州亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銀牌 張小倫 男子花劍個人賽 歐倩瑩 女子佩劍團體賽 銅牌 楊翠玲 女子重劍個人賽 張小倫/朱詠康/劉國堅/顏冠一 男子花劍團體賽 歐倩瑩/歐陽慧心/方怡德/林衍蕙 女子佩劍團體賽 鄭玉嫻/張淅蕾/呂慧妍/楊翠玲 女子重劍團體賽 鄭曉為/張顥瓊/劉曉為/連寶香 女子花劍團體賽

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2006多哈亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銅牌 周梓淇 女子佩劍個人賽 張啟東/劉國堅/顏冠一/黃金球 男子花劍團體賽 歐陽慧心/徐韻怡/周梓淇/鮑明慧 女子佩劍團體賽 鄭玉嫻/張依妮/呂慧妍/楊翠玲 女子重劍團體賽

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（2002釜山亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銅牌 鄭玉嫻/張依妮/何嘉麗/楊翠玲 女子重劍團體賽

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽（1990北京亞運）

名古屋亞運2026劍擊｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銅牌 李忠民/盧滿堂/伍星耀/鄧廣豪/黃贊 男子花劍團體賽

女子足球方面，香港隊在1990、1994、2018及2023年曾經參賽，並於2018年雅加達亞運取得歷來首場亞運勝仗。

資料來源：名古屋亞運官網、維基