杭州亞運．劍擊｜18歲陳諾思首戰亞運即獲獎　新星一年間極速冒起

杭州亞運劍擊項目，第一日港隊的星級劍手空群而出，結果張家朗奪金、蔡俊彥和江旻憓各獲銅牌，令人興奮但也合符期望；第二日的女子花劍個人賽，出現對大眾來說較陌生的名字——陳諾思闖入4強穩奪獎牌，這僅是她第一次參加亞運會。



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2005年出生的陳諾思現年18歲，她在2022年仍在出戰青年賽事，當年3月，她在亞洲青年錦標賽獲得銅牌，同年12月，她作出多項突破：在青年世界盃奪得分站冠軍，成為首位獲得這榮譽的香港劍手，再第一次參加成人組的頂級國際賽事，在女子花劍世界盃貝爾格萊德站初試啼聲，未能進入主賽圈，但至少能由資格賽的分組賽出線，以第128位畢業。

陳諾思首次出戰亞運會，表現出色。（趙子晉攝）

2023年成為她急速冒起的一年——她開始恆常出戰成人組國際賽，而且立刻有不俗表現，1月的世界盃巴黎站、2月的都靈大獎賽，她都打入主賽圈第一圈，之後不斷進步。

值得留意的是，陳諾思已曾擊敗不少頂級好手，5月的上海大獎賽，她首圈爆冷擊敗前世界冠軍Alice Volpi，生涯首次打入次圈、6月的亞洲錦標賽進入16強，7月的最高級別賽事世界錦標賽，她也力挫應屆亞洲冠軍、中國劍手陳情緣，打入32強，別忘記，這些全都發生在她首戰成人組國際賽的首8個月。

7月世錦賽首圈，陳諾思擊敗陳情緣後，拋開面罩歡呼。（香港劍擊總會）

連番不俗的戰績，陳諾思證明自己年紀輕輕已有力在世界立足；她目前的世界排名，也已急升到第44位，成為香港女子花劍排名最高的一位，參加亞運順理成章。

事實上，陳諾思出發往亞運前，光是能參賽已教小妮子高興：「有得去已經好開心，以前亞運都是看電視，看到運動員出席開幕禮，就會想幾時到我，沒想過那麼快到自己。我真的抱住開心、汲取經驗、盡量打好的心態，不給自己太大壓力。除了亞運，奧運才有機會住在選手村、參加開幕禮，所以好興奮。」

但陳諾思自己也許沒料想過，自己的首屆亞運並非只是汲取經驗、住選手村、參加開幕禮，還能登上頒獎台。

陳諾思首次出戰亞運會便奪得個人獎牌，表現得十分激動。（趙子晉攝）

女子花劍個人賽，陳諾思在小組6戰全勝，排名第一進入16強，再15：8橫掃約旦對手，到了作為「獎牌分水嶺」的8強，陳諾思對世界排名36的韓國劍手洪曉珍，甫開局已拉開分差，雖然第二節曾遭追平7：7，但這位小將又連追4分超前11：7，以11：8進入第3節，她最終以15：10鎖定勝局，闖入4強，意味提早鎖定獎牌。小妮子的首屆亞運會，便贏得一面獎牌——精英運動，任憑你贏過誰、發揮好不好，獎牌才是實力的最有力證明。

陳諾思同一晚會在4強鬥排名更高、世界排15的日本劍手上野優香，且看陳諾思能否再一次作新涯新突破。