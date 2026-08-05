WTT橫濱冠軍賽｜國乒主將王楚欽林詩棟休息避戰　男單兩將一輪遊

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）橫濱冠軍賽，中國隊兩大主力休息王楚欽﹑林詩棟避戰，男單的周啟豪與溫瑞博分別不敵日本新星松島輝空及葡萄牙球手João Geraldo，首圈止步。



中國隊男單主力王楚欽與林詩棟輪休，未隨隊至橫濱，今站WTT冠軍賽派出周啟豪、世界排名第12位的溫瑞博﹑向鵬、陳垣宇等中、新生代球手出戰。女單方面作出相同安排，孫穎莎﹑王曼昱同樣缺陣，由衛冕的陳幸同﹑王藝迪、蒯曼﹑陳熠等出戰。

松島輝空以3：1淘汰周啟豪。（微博@WTT世界乒聯）

東道主日本盡遣主力，張本智和、松島輝空、戶上隼輔全數出戰，周啟豪首輪遇上頭號種子松島輝空。雙方戰情膠著，互有領先，周啟豪在首局曾領先10：9，其後戰至「刁時」被對方先下一城，次局以9：11再負一局，周啟豪第三局扳回一城，惟松島輝空在關鍵球上把握力更佳，再贏一局11：9，周啟豪以1：3落敗。

溫瑞博面對葡萄牙外卡球手João Geraldo，溫瑞博今仗關鍵分處理一般，最後以8：11、11：7、8：11、8：11不敵對手，雙雙首圈止步。

國乒首日唯一的勝仗來自女單賽場，衛冕的陳幸同發揮穩健，以3：0橫掃韓國選手金娜英，輕鬆晉級。