乒乓球︱港小將揚威WTT青少年賽　U19混雙奪冠摘季男單U17獲第3名

香港乒乓球青少年代表隊派出6男6女共12位球手出戰WTT青少年常規挑戰賽萬象站2026，在U17及U19組別的男、女子單打及U19混合雙打分途出擊，並且再次收穫豐富。

U19混雙港隊有兩對組合入準決賽，當中王昀希／麥明芯擊敗中華台北對手奪冠，另一組合林尚文／楊以琳獲第3名，而黎騏豪亦在U17男子單打摘季。



U19混雙決賽港隊組合王昀希／麥明芯擊敗中華台北對手奪冠。（中國香港乒乓球總會）

乒乓球︱WTT青少年賽港隊兩混雙組合入U19準決賽

今站賽事在老撾首都萬象舉行，港隊派出陳心柔、阮芯諾、麥明芯、楊以琳、羅心怡及鄭怡然6位女子組球員，以及王昀希、黃家而、黎騏豪、林尚文、季倫熙及鄭一言6位男子組球員出戰。

賽事共分為U11、U13、U15、U17、U19共5個不同年齡組別，各設男、女子單打，U15和U19兩個組別分別另設混雙賽事。港隊集中在U17和U19兩組出戰，現年18歲的王昀希夥拍17歲的麥明芯組隊參加U19混雙項目，兩位小將在今次賽事狀態大勇，首圈3：0輕取泰國／中華台北組合，繼而再以局數3：1先後在16強和8強擊退東道主老撾以及印度組合，晉身準決賽。

王昀希／麥明芯U19混雙大勇奪冠 另一組合林尚文／楊以琳摘季

王昀希／麥明芯4強遇上韓國組合Kim Daehwan／Jeong Yein，在先失2局劣勢下連贏3局反勝；金牌戰迎戰中華台北組合Huang Pei You／Lin Huan Ting，兩人僅以25分鐘便以11：9、12：10、11：6直落3局勝出，勇奪今站冠軍。

另一對港隊組合林尚文／楊以琳在4強不敵Huang Pei You／Lin Huan Ting，獲得第3名。

黎騏豪在U17男子單打以第3名完成。（中國香港乒乓球總會）

黎騏豪獲列U17男單頭號種子 4強負中華台北球手摘季

U17男子單打方面，被列為頭號種子的港將黎騏豪，小組出線後連挫兩位韓國球手，晉身8強激戰5局，以3：2（11：3、7：11、16：14、5：11、11：6）險勝中華台北的Chuang Chung Yen。可惜4強面對另一寶島球手Cheng Min Hsiu力戰4局以9：11、11：7、3：11、3：11告負，以第3名完成。

U19男子單打賽事，U19混雙摘銅的林尚文亦晉身8強，惟以1：3不敵中華台北球手施佳宏，無緣再次踏上頒獎台。