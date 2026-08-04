乒乓球｜日本19歲小將松島輝空許下豪言：洛杉磯奧運奪冠立即退役

7月初已在洛杉磯落幕的WTT美國大滿貫賽（US Smash 2026），松島輝空以19歲之齡強勢封王，成為賽事史上最年輕的男單冠軍。此役獲高達2000分的世界排名積分，與贏得世錦賽相同，將這位年輕球手推上世界排名第3位。

然而這名前途無限的日本乒乓球手，隨後竟在日本傳媒Table Tennis Report訪問中語出驚人：「如果能在洛杉磯奧運奪冠，我就退役。 」



日本選手松島輝空奪下WTT美國大滿貫男單冠軍。（WTT）

松島輝空：「我和連特大概是王楚欽非常不想遇到的兩個對手。」

回顧松島輝空在WTT美國大滿貫的奪冠歷程，籤表走勢為他帶來連番驚喜，奪標大熱王楚欽、林詩棟及日本隊友張本智和紛紛提早出局。「世一」王楚欽在第三圈意外不敵丹麥好手連特（Anders Lind）。松島在訪問中聲言：「我覺得如果王楚欽輸了，那應該是輸給連特，我認為連特獲勝的機率大概有30%，能贏王楚欽的球手屈指可數。最近我覺得我和連特大概是王楚欽非常不想遇到的兩位對手。」他與王楚欽曾7次交手，雖只得2勝5負，但幾乎每次都是場激戰，去年在香港舉行的WTT總決賽16強及今年4月的乒乓世界盃決賽，王楚欽均要苦戰7局才能擊敗松島。

松島輝空隨後在8強以局數4：0橫掃連特。準決賽他擊退法國的菲歷斯勒邦（Felix Lebrun），決賽面對俄羅斯黑馬薛度蘭高（Vladimir Sidorenko），松島憑極快節奏與發球變化，激戰6局後以4：2勝出捧盃。

松島輝空語出驚人：「洛杉磯奧運奪冠就退役」。（新華社）

「只要能在奧運拿到金牌，我就想退役」

相較於追求日本錦標賽十連霸或登上世界排名第一，松島輝空將終極目標鎖定奧運乒乓球男單金牌：「只要能在奧運拿到金牌，我就想退役。」

松島解釋，此舉是為避免奪冠後承受成績下滑的輿論壓力：「如果我贏得奧運金牌後繼續打球，我不想輸給別人，不想被人議論，所以贏得奧運金牌後，我想體面退役，沒有任何壓力。」松島輝空2007年4月出生，2028年洛杉磯奧運後才21歲，假如他能夠順利奪金，將成為乒乓球壇歷來最年輕的退役金牌選手。當年中國名將鄧亞萍在1996年阿特蘭大奧運衛冕女單、女雙金牌後，在24歲盛年退役已是少數。

松島輝空曾7次與王楚欽交手，雖只得2勝5負，但幾乎每次都是場激戰。（新華社）

倫敦團體世錦賽吃下5場敗仗 決心苦練愈戰愈強

松島輝空曾在今年在英國倫敦上演的世界乒乓球團體錦標賽前揚言要擊敗王楚欽，戰勝中國隊奪金，結果日本隊在決賽遭國乒以3：0橫掃，松島輝空個人亦以1：3不敵王楚欽。回顧這項在今年4至5月期間舉行的賽事，松島輝空個人只取得5勝5負，他對成績並不滿意：「我原本以為除了中國隊，我不會輸給任何人，所以輸給其他選手讓我感到非常遺憾。」

松島坦言，團體賽的打法與單打截然不同，自己在接發球方面仍需加強。倫敦一役再次暴露他臨場適應力不足的問題，回國後他轉赴味之素國家訓練中心，與隊友張本智和及戶上隼輔等強手作高強度對練，終在WTT美國大滿貫中修成正果。不過佳績能否持續，尤其是大賽的發揮，才是關鍵。