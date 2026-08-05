車路士對祖雲達斯｜各地藍軍球迷啟德朝聖　一家大細支持愛隊

「香港足球盛會2026」今日（5日）在啟德主場館上演最後一場表演賽，由車路士對祖雲達斯。賽前兩個半小時，啟德主場館外已聚集了大批球迷，球迷們十分雀躍。

採訪及攝影：陳裕行﹑夏家朗



（夏家朗攝）

車路士對祖雲達斯周三上演，不少球迷賽前已聚集啟德場館附近，當中車路士球迷較多。支持車路士超過十年的球迷霍先生，帶同家人一同觀看今晚的賽事。他說：「自己一直都是車路士球迷，從小已向（兒子）灌輸『藍血』的傳統，一家人都是支持『車仔』，之前亦曾到倫敦觀看季前賽。」他亦購買了價錢最貴的VIP門票入場，希望可以更近距離看到球星，如高爾彭馬，梅迪歷等，並在完場後與觀眾互動。

同為車路士球迷的霍氏一家一同入場觀戰。（陳裕行攝）

作為15年車路士球迷的潘先生表示，已有一段時間沒有現場看車路士比賽，心情特別興奮，「希望今晚對祖雲達斯會有一場好波睇，無論邊隊贏輸也好，最重要是令到各位球迷開心。」他最期待看到由新教練沙比阿朗素帶領的車路士，在體能及踢法上仍能保持水準。

潘先生再度欣賞愛隊出賽。（陳裕行攝）

今場賽事亦吸引了不少內地及海外球來港欣賞，來自泰國的女球迷Diff表示，因泰國鄰近香港，特意前來觀賞並安排了一系列行程。她認為香港整體帶給她良好的感覺，啟德體育園的配套及氣氛不錯，期待將來再有機會來港觀賞賽事。

泰國球迷Diff。（陳裕行攝）

來自浙江，現於香港就讀大學的陳小姐認為，今場賽事連帶的活動相比日前曼城來港作賽，稍為遜色。不過作為「藍軍」的長期支持者，仍有入場支持的必要。