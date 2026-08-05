阿根廷擬9至10月亞洲行　國足全力備戰亞洲盃　對交手興趣不大

阿根廷傳媒披露，阿根廷國家隊擬於9月至10月的國際賽期安排3場友誼賽，除了安排一場主場賽事讓球員與民眾歡外，更打算展開亞洲巡迴賽，將中國與印度列為潛在比賽地點。



阿根廷媒體《Doble Amarilla》、《EL DIA》、《Elonce》相繼報道，阿根廷足總（AFA）初步計劃在9月21日至10月6日國際比賽日期間，先在主場布宜諾斯艾利斯迎戰烏拉圭。由於世界盃後並非所有國腳都能即時返回阿根廷參與世盃後慶功派對，足總希望藉此機會，讓全隊在主場球迷面前再次享受歡呼。

阿根廷足總希望利用友誼賽讓世界盃參賽球員回國接受球迷歡呼。（Retuers）

隨後，球隊擬開啟亞洲行，中國與印度成為備選地，因為球王美斯及阿根廷隊在當地擁有較高人氣，能夠為AFA帶來可觀經濟收益。阿根廷媒體《EL DIA》更補充：「雖然潛在對手尚未確定，但預計不會是頂級球隊。如果AFA堅持在中國舉辦兩場比賽的計劃，那麼自2002年以來就未參加過世界盃的中國國家隊可能是其中一個對手。」

計劃存在風險變數 國足亦無心商業賽

不過，據《Doble Amarilla》報道，現在亞洲巡迴賽面臨取消風險，AFA已經向亞洲組織者下達最後通牒，若未能及時落實，將啟動「Plan B」。

即使亞洲行順利舉辦，國足亦很難與阿根廷交手。國足目前的唯一核心任務，是2027年1月開打的亞洲盃決賽周。據內媒披露，中國足協已將9月及10月的熱身賽大本營定於重慶，對手將鎖定烏茲別克、塔吉克、朝鮮等以身體、力量見長的球隊，旨在有針對性準備亞洲盃分組賽與伊朗、敘利亞等西亞強敵對決。

國足已明確下半年國際比賽日將以備戰明年亞洲盃為主。（Getty images）

早前國足已確定退出東盟盃，原因之一是FIFA並未兌現商談承諾，其二則是澳洲、新西蘭均不會參加，國足對手僅有世界排名90位後的東南亞球隊，未能滿足國足與亞洲強隊交手，提升水平的要求。因此以亞洲盃練兵為首要目標的國足，基本很難陪阿根廷踢一場不相關的友誼賽。

阿根廷曾於3年前在北京與澳洲進行友誼賽。（Getty Images）

或複製2023年訪華模式？

回顧阿根廷上一次來到中國比賽，對手同樣非國足。阿根廷曾於2023年6月15日在北京工人體育場與澳洲合演友誼賽。美斯開賽僅2分鐘世界波破門，最終帶領球隊以2：0取勝。本場賽事吸引超過5萬名球迷入場，美斯的影響力與商業價值展露無遺。