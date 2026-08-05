足球｜佐野航大務求盡快轉投PSV　拒為奈梅亨出戰歐聯外圍賽

日本22歲中場佐野航大原定於今日（5日）凌晨代表奈梅亨出戰希臘球隊奧林比亞高斯的歐聯外圍賽第3圈首回合，卻因即將轉投荷甲班霸燕豪芬，在開賽前夕以「身體不適」為由拒絕上陣。



燕豪芬中場核心、隊長謝迪舒賀坦（Jerdy Schouten）早前十字韌帶撕裂重傷，預計要休戰至2027年初。主帥彼得保斯（Peter Bosz）急需補充具備即戰力的中場指揮官，目光直接鎖定佐野航大。

日本年輕球員佐野航大成為燕豪芬在轉會窗的目標。（Getty Images）

奈梅亨起初要求高達2000萬歐元（約1.8億港元）轉會費，令燕豪芬一度卻步。最終雙方各一步，燕豪芬有望以1500萬歐元（約1.4億港元），另加最多200萬歐元（約1800萬港元）獎金的價格，與佐野航大簽約5年，只待佐野航大通過體測交易便落實。

奈梅亨在當地時間周二晚，以及下周與奧林比亞高斯進行兩回合歐聯外圍賽，以爭奪歐聯正賽資格，佐野航大原本計劃踢完才告別，但由於轉會心切，佐野突然於昨日開賽前數小時離開球隊酒店返回荷蘭，準備周三進行體測，僅留下一短訊給奈梅亨主帥Dick Schreuder，後者在接受訪問時難掩怒火，「我和他溝通過，很明顯他不想上場。這完全是他自己的決定，他不想上就是不想上。他感覺身體狀態不好，沒法上場。他睡不好，還有其他一些因素。所以我直接告訴他，如果你不想上場，我會選別人頂替，最好他也退出球隊，這樣我們才能專注於比賽。」

佐野航大是世界盃上為日本隊入球的佐野海舟的親弟弟。（Instagram@kodai_sano23）

奈梅亨最終作客以0：0賽和奧林比亞高斯，而燕豪芬截止目前仍未正式宣布佐野航大加盟。佐野航大在奈梅亨效力3季，上季出場全部34場荷甲聯賽，貢獻3球7助攻，幫助球隊奪得第3名，從而獲得歐聯外圍賽資格。佐野航大落選世界盃2026日本隊大軍名單，但同為中場球員的胞兄佐野海舟代表日本隊在對巴西的32強比賽中先開記錄。